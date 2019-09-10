الأمن يحبط عملية تهريب عبر دراجات مائية بمارتيل

جمال سماحي من تطوان

مكّن تنسيق أمني بين القوات المساعدة والدرك الملكي من إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من المخدرات، الإثنين، على متن ثلاث دراجات مائية، على مقربة من وادي مارتيل.

ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن العملية أسفرت عن حجز ثلاث دراجات مائية وعلى متنها 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مضيفة أنها كانت معدة للتهريب نحو إسبانيا في أولى ساعات صباح اليوم، انطلاقا من مصب وادي مارتيل.

المصادر ذاتها أضافت أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا حول العملية لتحديد هوية الأشخاص الضالعين فيها الذين تمكنوا من الفرار.