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كُتّاب وآراء
تهشيم 14 سيارة يُفضي إلى توقيف ثلاثيني بأكادير
تمكنت الدائرة التاسعة للشرطة بمدينة أكادير، الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وبحسب مصدر أمني مسؤول، فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه عمد، في وقت متأخر من ليلة يوم الأحد المنصرم، إلى إلحاق خسائر مادية وتهشيم الواقيات الزجاجية لأربع عشرة سيارة كانت مستوقفة بأزقة الحي المحمدي بأكادير، وذلك نتيجة حالة التخدير التي كان عليها، قبل أن يفر نحو وجهة مجهولة.
وكانت مصالح الشرطة قد أجرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة فور تسجيلها لشكاية المتضررين، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وفقا للمصدر ذاته.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
شخصيا وقع لي نفس المشكل....واصلحت سيارتي بما يقدر بثلاتة الاف درهم...والجاني لم تعثر عليه الشرطة
ان امثال هؤلاء يجب ان يعدموا وتستريح منهم اابلاد والعباد...وتوفر الميزانية التي سوف تخسر عليهم في السجن....لان الله لايحب المفسدين في الارض..
انسان طالح.....غير صالح...اما ان يدخل الى الاصلاحية لكي تعاد تربيته ....الى كان فيه ماي ايتصلح ...كان فاسد يرمى كما يرمى البيض الفاسد....في قبر الظلمات....