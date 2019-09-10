تهشيم 14 سيارة يُفضي إلى توقيف ثلاثيني بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت الدائرة التاسعة للشرطة بمدينة أكادير، الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وبحسب مصدر أمني مسؤول، فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه عمد، في وقت متأخر من ليلة يوم الأحد المنصرم، إلى إلحاق خسائر مادية وتهشيم الواقيات الزجاجية لأربع عشرة سيارة كانت مستوقفة بأزقة الحي المحمدي بأكادير، وذلك نتيجة حالة التخدير التي كان عليها، قبل أن يفر نحو وجهة مجهولة.

وكانت مصالح الشرطة قد أجرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة فور تسجيلها لشكاية المتضررين، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وفقا للمصدر ذاته.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه.