24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الهيني يتهم "منتدى الكرامة" برجم المؤسسات في ملف الريسوني (5.00)

  2. ندوة حزبية تقارب النموذج التنموي الجديد بالمغرب (5.00)

  3. حقوقيون يُقرون تبادل المواليد في "السويسي" .. والمستشفى يُكذّب (5.00)

  4. مناسبة عاشوراء في المغرب .. "شعائر محرمة" وطقوس احتفالية (5.00)

  5. شركة "ألزا" توتر علاقات مهنيي التاكسيات وجماعتي الرباط وسلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تهشيم 14 سيارة يُفضي إلى توقيف ثلاثيني بأكادير

تهشيم 14 سيارة يُفضي إلى توقيف ثلاثيني بأكادير

تهشيم 14 سيارة يُفضي إلى توقيف ثلاثيني بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:20

تمكنت الدائرة التاسعة للشرطة بمدينة أكادير، الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وبحسب مصدر أمني مسؤول، فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه عمد، في وقت متأخر من ليلة يوم الأحد المنصرم، إلى إلحاق خسائر مادية وتهشيم الواقيات الزجاجية لأربع عشرة سيارة كانت مستوقفة بأزقة الحي المحمدي بأكادير، وذلك نتيجة حالة التخدير التي كان عليها، قبل أن يفر نحو وجهة مجهولة.

وكانت مصالح الشرطة قد أجرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة فور تسجيلها لشكاية المتضررين، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وفقا للمصدر ذاته.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عصام الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:52
(من ذوي السوابق المتعددة!!) و هاد المرة دخلو الزمر للحبس و خليوه تما ما تعاودوش تخرجوه!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - حسن كناني الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:00
المهم هاهو ثم القاء القبض عليه وسوف يحاكم بعشر سنوات سجنا....المهم المحاكمة ثلو المحاكمة لاامثال هاؤلاء الاشخاص....ولاكن من سوف يعوض اصحاب السيارات في الخسائر التي لحقتها بواسطة هذا الشخص اللذي لعبت المخدرات بعقله....
شخصيا وقع لي نفس المشكل....واصلحت سيارتي بما يقدر بثلاتة الاف درهم...والجاني لم تعثر عليه الشرطة
ان امثال هؤلاء يجب ان يعدموا وتستريح منهم اابلاد والعباد...وتوفر الميزانية التي سوف تخسر عليهم في السجن....لان الله لايحب المفسدين في الارض..
انسان طالح.....غير صالح...اما ان يدخل الى الاصلاحية لكي تعاد تربيته ....الى كان فيه ماي ايتصلح ...كان فاسد يرمى كما يرمى البيض الفاسد....في قبر الظلمات....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.