المحكمة ترفض منح السراح المؤقت لهاجر الريسوني

هسبريس من الرباط

خلصت المحكمة الابتدائية بالرباط إلى قرار رفض الطلب الذي تقدم به دفاع الصحافية هاجر الريسوني، المتمثل في السراح المؤقت.

وكانت المحكمة قد أرجأت اليوم الاثنين، جلسة محاكمة هاجر الريسوني ومن معها (الطبيب والمساعدة وتقني التخدير) إلى غاية الاثنين المقبل.

وتم اعتقال هاجر بتهمة الإجهاض، رفق خطيبها السوداني، وطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي.