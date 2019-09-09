تشييع جنازة شرطي توفي في انقلاب "حافلة الرشيدية"

حميد رزقي

أشرف محمد وهاشي، والي أمن بني ملال، زوال يوم الإثنين، مصحوبا بالكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال ممثلا للعامل، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، بحضور رؤساء المصالح الأمنية، على مراسيم تشيع جثمان موظف الشرطة أحمد أيت علي، الذي كان يعمل قيد حياته بمدينة أزيلال ووافته المنية صباح الأحد على إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بقنطرة "واد دمشان" على مستوى جماعة الخنك (إقليم الراشيدية).

وذكرت مصادر هسبريس أن لجنة تابعة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني حلت بمدينة أزيلال، بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، لتقديم التعازي ومؤازرة عالة الفقيد وتمكينها من الدعم الضروري والمساعدات اللازمة.

وأضافت أن مراسيم الدفن مرت في أجواء جنائزية مهيبة ومليئة بالحزن والأسى لما عرف عن الفقيد من أخلاق طيبة وحسن تعامله، سواء مع الساكنة أو مع زملائه في العمل، بحيث كان يحظى باحترام وتقدير كبيرين من طرف الجميع.