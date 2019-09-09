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الرئيسية | حوادث | تشييع جنازة شرطي توفي في انقلاب "حافلة الرشيدية"

تشييع جنازة شرطي توفي في انقلاب "حافلة الرشيدية"

تشييع جنازة شرطي توفي في انقلاب "حافلة الرشيدية"
حميد رزقي
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:50

أشرف محمد وهاشي، والي أمن بني ملال، زوال يوم الإثنين، مصحوبا بالكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال ممثلا للعامل، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، بحضور رؤساء المصالح الأمنية، على مراسيم تشيع جثمان موظف الشرطة أحمد أيت علي، الذي كان يعمل قيد حياته بمدينة أزيلال ووافته المنية صباح الأحد على إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بقنطرة "واد دمشان" على مستوى جماعة الخنك (إقليم الراشيدية).

وذكرت مصادر هسبريس أن لجنة تابعة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني حلت بمدينة أزيلال، بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، لتقديم التعازي ومؤازرة عالة الفقيد وتمكينها من الدعم الضروري والمساعدات اللازمة.

وأضافت أن مراسيم الدفن مرت في أجواء جنائزية مهيبة ومليئة بالحزن والأسى لما عرف عن الفقيد من أخلاق طيبة وحسن تعامله، سواء مع الساكنة أو مع زملائه في العمل، بحيث كان يحظى باحترام وتقدير كبيرين من طرف الجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:09
الله يرحمو و يوسع عليه وعلى جميع أموات المسلمين يا رب
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30
2 - م.العربي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:24
اللهم ارحمه و اغفر له و أكرم نزله
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21
3 - فرحات الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:36
الارصاد الجوية تصدر اعلانات وتبقى حياة المواطن دون اعتبار حيث ان الضحايا تبقى على عاثق المسؤولين الذين
يمكاتبهم المكيفة ويتنقلون بسيارات فاهرة اما المواطن بالمناطق الجبلية فهي تبقى تحت رحمة المناخ
بفصول الحر تعاني من العطش وفي فصول الامطار تبقى في عزلة عن العالم والسيول الجارفة و هشاشة البنية التحتية من انهيار القناطر وانجراف الطرق
والحكومة تفرض ضريبة تضامنية للكوارث الطبيعية
لنكن واقعيين .اجور هزيلة كفوا عن مهزلتكم الغلاء والكوارث والبطالة وحكومة في سبات عميق
لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم . حكومة الويلات والشؤم
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10
4 - ملالي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:52
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون....كل نفس ذائقة الموت. ....وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ...صدق الله العظيم
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7
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