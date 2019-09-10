شريط فيديو يرسل خمسينيا إلى قبضة أمن البيضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، اليوم، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة والنصب، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.

وجرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة برشيد بمنزل أحد أفراد عائلته، بعدما كشفت إجراءات البحث والتحري أن الشخص المعني لاذ بالفرار من مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد اعتدائه جسديا على الضحية بواسطة السلاح الأبيض؛ وهي القضية التي وثّقها شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه عرض الضحية، وهو مالك مقهى، لاعتداء جسدي بواسطة سكين نتيجة خلاف شخصي بينهما، مدعيا أن الضحية وصفه في وقت سابق بألفاظ تحقيرية بسبب امتهانه للتسول بالقرب من المقهى الذي شهد الاعتداء.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.