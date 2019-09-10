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الرئيسية | حوادث | شريط فيديو يرسل خمسينيا إلى قبضة أمن البيضاء

شريط فيديو يرسل خمسينيا إلى قبضة أمن البيضاء

شريط فيديو يرسل خمسينيا إلى قبضة أمن البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 22:35

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، اليوم، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة والنصب، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.

وجرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة برشيد بمنزل أحد أفراد عائلته، بعدما كشفت إجراءات البحث والتحري أن الشخص المعني لاذ بالفرار من مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد اعتدائه جسديا على الضحية بواسطة السلاح الأبيض؛ وهي القضية التي وثّقها شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه عرض الضحية، وهو مالك مقهى، لاعتداء جسدي بواسطة سكين نتيجة خلاف شخصي بينهما، مدعيا أن الضحية وصفه في وقت سابق بألفاظ تحقيرية بسبب امتهانه للتسول بالقرب من المقهى الذي شهد الاعتداء.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sigis الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:24
من يشاهد الفيديو سيقتنع لا محالة إن المغرب سائر بخطى ثابتة في طريق الإجرام الأمريكي اللاتينية إمام سكوت وغياب مدهش لأي سياسة استباقية للحد من انتشار ظاهرة الاعتداء بالسلاح والسرقة والقتل. الطفنا يالطيف
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2 - فرانز كافكا الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:25
إذا لاحظنا أن جميع الجرائم المرتكبة نجد أبطالها من ذوي السوابق ... و بالتالي يحق لنا ان نتسأل : هل السجون المغربية اصبحت معاهد و مدارس لإنتاج و تفريخ المجرمين و القتلة عوض ان تهذبهم و تحاول تغيير سلوكهم !!؟ ... اظن يجب أن نضع السجون المغربية تحت المجهر ...
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