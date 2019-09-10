24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الموسم الجامعي الجديد .. تعثرات تعيق جودة تكوين الطلاب المغاربة
- آلام صغار الفلاحين تتفاقم باستنزاف الفرشة المائية لإقليم اشتوكة
- ذكرىَ رحيل فيديريكو غارسّيا لوركا .. أيقونة الإبداع في كلّ العصور
- هذا الالتهاب يهددك بالعمى!
- مخطط روسي يجعل "أسبوع العمل" أربعة أيام فقط
ذكرىَ رحيل فيديريكو غارسّيا لوركا .. أيقونة الإبداع في كلّ العصور (5.00)
تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة (5.00)
فن صناعة مجسّمات السُّفن التِّذكارية ينشد الدعم والاهتمام بالمغرب (5.00)
- توالي الفواجع يدفع الحكومة إلى إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث - (124)
- تحريض الرجال على ضرب الزوجات يجلب متاعب واتهامات للميلودي - (75)
- إحصائيات أنقرَة ترصد زيادة في السياح المغاربة المتّجهين إلى تركيا - (58)
- تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة - (57)
- منع "أكسيل" من التسجيل في الحالة المدنية بالريش - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شريط فيديو يرسل خمسينيا إلى قبضة أمن البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، اليوم، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة والنصب، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.
وجرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة برشيد بمنزل أحد أفراد عائلته، بعدما كشفت إجراءات البحث والتحري أن الشخص المعني لاذ بالفرار من مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد اعتدائه جسديا على الضحية بواسطة السلاح الأبيض؛ وهي القضية التي وثّقها شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه عرض الضحية، وهو مالك مقهى، لاعتداء جسدي بواسطة سكين نتيجة خلاف شخصي بينهما، مدعيا أن الضحية وصفه في وقت سابق بألفاظ تحقيرية بسبب امتهانه للتسول بالقرب من المقهى الذي شهد الاعتداء.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.