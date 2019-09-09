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كُتّاب وآراء
الأمن يرصد مواقع جبلية بالدريوش لصناعة المتفجرات
قالت وزارة الداخلية إن "الأبحاث الجارية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ"داعش"، يوم الخميس الماضي ببركان والناظور، مكّنت من رصد موقعين بمنطقة جبلية بدوار إيمشتاسن بجماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش، واللذين تم استغلالهما من طرف أفراد هذه الخلية للقيام بتجارب في صناعة المتفجرات".
وأضافت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن "عمليات التفتيش والمعاينة المنجزة بعين المكان، اليوم، مكّنت من حجز بقايا طنجرة للضغط وأنبوب حديدي، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية ومسامير، والتي تم استعمالها في عمليات تجريبية لإعداد وتحضير عبوة متفجرة عن بُعد".
وجاء ضمن المحجوزات بمنزل أحد المشتبه فيهم بمدينة سلوان بإقليم الناظور، يضيف البلاغ، "أنابيب بلاستيكية متوسطة الحجم، والتي سيتم إخضاعها للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "البحث الجاري مع العناصر الموقوفة مكن من كشف تورطهم في التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية كانت ستستهدف مواقع حساسة بالمملكة"، مضيفا أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
نتمنى ان تركز جهودها على ارهاب خطير جدا واكثر من الدواعش الارهابيون وهم مروجي الفنيد الاقراص فقد فعل فعلته في شبابنا ونغص علينا الحياة واكثر الفساد في الارض
وشدوا لينا غا الشفارة و صحاب لgريساج اللي ولاو مرهبينا فهاد البلاد كثر من الإرهاب المتعارف عليه عالميا .... الاحداث الأخيرة في الدار البيضاء ومدن أخرى أكبر دليل على الرعب اللذي أصبح يعيش فيه المغاربة. حتى أصبح المغاربة القاطنين بالخارج لايأتون إلى المغرب خوفا على فلدات أكبادهن ...
انشري هسبريس مشكورة
آه لو كانت نجاحة الأمن كنجاعة الاقتصاد
آه لو كانت كفاءة الأمن ككفاءة الأمن الاجتماعي
آه لو كانت مهمة و سهر الأمن كسهر الحكومة و الدولة
آه لو كانت نتائج عمل الأمن كنتائج السياسة و التنمية البشرية
..لو كان كذلك لقلت البطالة و ترفه الشعب و فكت العزلة و كتقلص هامش الفقر و لسجن المعربدون الناهبون لأموال الشعب .
اللهم وحد صفوف المسلمين ضد المتأسلمين الخوارج