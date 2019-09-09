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الرئيسية | حوادث | الأمن يرصد مواقع جبلية بالدريوش لصناعة المتفجرات

الأمن يرصد مواقع جبلية بالدريوش لصناعة المتفجرات

الأمن يرصد مواقع جبلية بالدريوش لصناعة المتفجرات
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:20

قالت وزارة الداخلية إن "الأبحاث الجارية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ"داعش"، يوم الخميس الماضي ببركان والناظور، مكّنت من رصد موقعين بمنطقة جبلية بدوار إيمشتاسن بجماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش، واللذين تم استغلالهما من طرف أفراد هذه الخلية للقيام بتجارب في صناعة المتفجرات".

وأضافت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن "عمليات التفتيش والمعاينة المنجزة بعين المكان، اليوم، مكّنت من حجز بقايا طنجرة للضغط وأنبوب حديدي، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية ومسامير، والتي تم استعمالها في عمليات تجريبية لإعداد وتحضير عبوة متفجرة عن بُعد".

وجاء ضمن المحجوزات بمنزل أحد المشتبه فيهم بمدينة سلوان بإقليم الناظور، يضيف البلاغ، "أنابيب بلاستيكية متوسطة الحجم، والتي سيتم إخضاعها للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "البحث الجاري مع العناصر الموقوفة مكن من كشف تورطهم في التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية كانت ستستهدف مواقع حساسة بالمملكة"، مضيفا أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد عبد السلام الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:41
تحية المخابرات
نتمنى ان تركز جهودها على ارهاب خطير جدا واكثر من الدواعش الارهابيون وهم مروجي الفنيد الاقراص فقد فعل فعلته في شبابنا ونغص علينا الحياة واكثر الفساد في الارض
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29
2 - كفى كفى من فضلكم الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:47
قهرتونا بهاد الخلايا الإرهابية المدنسة و النائمة و الفائقة ....
وشدوا لينا غا الشفارة و صحاب لgريساج اللي ولاو مرهبينا فهاد البلاد كثر من الإرهاب المتعارف عليه عالميا .... الاحداث الأخيرة في الدار البيضاء ومدن أخرى أكبر دليل على الرعب اللذي أصبح يعيش فيه المغاربة. حتى أصبح المغاربة القاطنين بالخارج لايأتون إلى المغرب خوفا على فلدات أكبادهن ...
انشري هسبريس مشكورة
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42
3 - الفاسي الكاعي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:48
برافو الأمن
آه لو كانت نجاحة الأمن كنجاعة الاقتصاد
آه لو كانت كفاءة الأمن ككفاءة الأمن الاجتماعي
آه لو كانت مهمة و سهر الأمن كسهر الحكومة و الدولة
آه لو كانت نتائج عمل الأمن كنتائج السياسة و التنمية البشرية
..لو كان كذلك لقلت البطالة و ترفه الشعب و فكت العزلة و كتقلص هامش الفقر و لسجن المعربدون الناهبون لأموال الشعب .
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10
4 - FARHAT الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:49
اللهم احفظ وطننا من اهل الفتن والدواعش ونتقدم بمساندتنا لكل من يساهم في على هؤلاء المفسدين
اللهم وحد صفوف المسلمين ضد المتأسلمين الخوارج
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5 - toto الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:49
ces terroristes ont des cailloux a la place du cerveau.
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6 - من القطيع الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:56
على مخابرتنا المحترمة ان تبين لنا حنت يدها في أصحاب المليارات المسروقة من الخزينة العامة ومخربين التعليم والمستشفيات العمومية هؤلاء هم من يجب تفكيكهم وتقديمهم إلى المحكمة العسكرية .كفى من اغنية الف ليلة وليلة .
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7 - Gala الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:57
أقصى العقوبات للمخربين كيف ما كان نوعهم
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8 - مستغرب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:59
الله يهديكوم .. اتقوا الله .. هذا هراء في هراء. اتركوا الناس يعيشون في سلام، كفاهم الفقر الذي هم فيه حتى أعناقهم. كل يوم، في كل أرجاء المغرب .. في كل لحظة .. إرهاب .. إرهاب .. إرهاب .. اعتقال .. اعتقال .. اعتقال .. لقد زاد هذا كثييييرا عن حده و لا يمكن للمغاربة أن يثقوا فيه، لا إرهاب و لا هم يحزنون، هي تصفية حسابات سياسية فقط، نحن شعب مسالم لكن الظلم الإجتماعي أنهكنا، لسنا إرهابيين و نمقت العنف بكل ألوانه.
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9 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 09 شتنبر 2019 - 22:02
رصد صناعة المتفجرات في الجبل في الحين تباع جميع انواع المخدرات القوية والقاتلة والفتاكة والمدمرة في الأزقة والشوارع و لحد الساعة لم يقبض على المستورد والشبكة المتاجرة بها حلل وناقش.
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