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كُتّاب وآراء
محتفلون بـ"شعّالة" يهشمون زجاج حافلتين في سلا
تعرضت حافلتان للنقل الحضري بمدينة سلا، ليلة الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف مجموعة من الأطفال، مما تسبب في تهشيم زجاجهما.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الحافلتين، اللتين تؤمنان نقل الركاب بين باب شالة بالرباط وبوشوك ابي القنادل بسلا، تعرّضتا للرشق بواسطة الحجارة على مستوى الطريق الساحلي سيدي موسى بمدينة سلا.
وعن ملابسات الواقعة، أشارت مصادر الجريدة أن مجموعة من الأطفال كانوا يحتفلون بما يُسمى "شعّالة" بمناسبة عاشوراء، وحين مرت الحافلتان بالطريق الساحلي سارع عدد من القاصرين إلى رميهما بالحجارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
نطالب باقصى العقوبات فحق هاد الاوباش
من زرع حصد
انا من جهتي وجب منع الاحتفالات بعاشوراء فالمغاربة يشترون اللعب و الفاكهة الجافة طوال السنة و ليس حتى تاتي المناسبة ليستغلها المشاغبون و باءعو المفرقعات الخطرة