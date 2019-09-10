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الرئيسية | حوادث | محتفلون بـ"شعّالة" يهشمون زجاج حافلتين في سلا

محتفلون بـ"شعّالة" يهشمون زجاج حافلتين في سلا

محتفلون بـ"شعّالة" يهشمون زجاج حافلتين في سلا
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:54

تعرضت حافلتان للنقل الحضري بمدينة سلا، ليلة الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف مجموعة من الأطفال، مما تسبب في تهشيم زجاجهما.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الحافلتين، اللتين تؤمنان نقل الركاب بين باب شالة بالرباط وبوشوك ابي القنادل بسلا، تعرّضتا للرشق بواسطة الحجارة على مستوى الطريق الساحلي سيدي موسى بمدينة سلا.

وعن ملابسات الواقعة، أشارت مصادر الجريدة أن مجموعة من الأطفال كانوا يحتفلون بما يُسمى "شعّالة" بمناسبة عاشوراء، وحين مرت الحافلتان بالطريق الساحلي سارع عدد من القاصرين إلى رميهما بالحجارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - فتحاوي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:17
نفس الشيء وقع دابا فالرباط فحي النهظة ، حطمو الزاج ديال الطوبيس و واحد المرأة تجرحات ! بغيت آ عباد الله نعرف فين حنا واش فغابة ؟
نطالب باقصى العقوبات فحق هاد الاوباش
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47
2 - عبداللطيف لقصر الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:21
الفراغ التربوي ينتج الفراغ السلوكي
من زرع حصد
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34
3 - عبدو الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:26
السيبة اتباركالله شعالة ونوض هرس حافلة يجب على والديهم تادية ثمن زجاج الحافلة جيل واش من جيل هذا.يجب التحقيق في الواقعة سكرا هسبريس العزيزة.
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30
4 - ولد حميدو الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:41
مجرد التعرف على واحد سيدلهم على الاخرين و ادا كانوا صغارا وجب متابعة اباءهم الدين يتركونهم يعربدون
انا من جهتي وجب منع الاحتفالات بعاشوراء فالمغاربة يشترون اللعب و الفاكهة الجافة طوال السنة و ليس حتى تاتي المناسبة ليستغلها المشاغبون و باءعو المفرقعات الخطرة
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21
5 - hmida الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:42
الحفلات الجديدة لا تكسر و لا تخرب الا في مدينة سلا فما هذه البهدله في مدينة كانت حبلى بالفقهاء و العلماء والان صارت مرتعا للمخرببن والغوغاء
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14
6 - حميد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:49
والله بحال هادوا تاخصهم غير الكرويلة ديال الحبيب باقي وقت الحافلات ماوصل عليهم
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13
7 - mossa الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:51
اكتب هذا التعليق واسمع من النوافذ وانا بالبيت الهرج والمرج الذي يقوم به الشبان والشابات والصغار بالإضافة الى بعض الكبار سواء بواسطة المفرقعات او الصياح والغناء الممزوج بالنقر على الآلات الموسيقية الايقاعية وكأننا في مهرجان كبير وقد لا يخلو الامر من سلوكيات خطيرة قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه ومن ثم يتساءل المرء عن الكيفية التي يعبر بها الانسان عندنا عن فرحه سواء في ملاعب كرة القدم او في المناسبات كعاشورا ء مثلا هل من الطبيعي ان ننساق مع الميول التي يتحكم فيها اللاشعور الذي تغديه الثقافة التي لا بد ان تكون وفق المد التراكمي الذي يعيشه الانسان وسط الاسرة والشارع واين حل وارتحل مع نقص في التطعيم الفني ووسائل التعبير التي يجب ان تكون موازية لهذا المد حتى نشكله بشكلها اللطيف الدي يمكن ان يكون تعبيرا ملقحا بطابع مغربي اصيل بعيد كليا عن العنف
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5
8 - مدرس متقاعد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:07
اذا تدنى دور المدرسة في المجتمع ترتفع أصوت الجهل والخرافات والجرائم والمخدرات مكانها .بعبارة أخرى إذا أغلقت المدارس تفتح أبواب السجون .
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9 - عدنان الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:08
اقسم بالله العظيم الا جاتني الغمة فقلبي ، اقسم بالله الا بقى فيا الحال مين شفت هاد صور ، العيب عليهم و على ليرباوهم ، ولد و طلق ، حسبي الله و نعم الوكيل ، اقسم بالله لو عندي الحكم بيدي و الله حتى نحكم عليم بالاشغال الشاقة ، او يغسلو مراحيض ديال السجون مدة عام. و الله الا حشومة و عيل ورعار هادشي.
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10 - محمد سلا الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:15
اللهم هذا منكر يجب تعريض مخربي ممتلكات الدولة والعموم لأقصى العقوبات اش،هاد التربية وقلة الاحترام هاد الناس ممربيينش خاص يترباو من جديد راه بزاف ورام اطغاو واش غي ولد وسيفط لزنقا اش هاد المنكر يجب اعادة النظر في العقوبات وتطبيق الاشغال الشاقة مشي،في السجن السهرات والرياضة والماكلة ، المتضرر الاول هو المواطن لانه هو الذي يستعمل حافلة للذهاب للعمل او المرضى المتوجهين للمستشفيات الله يلطف بنا.
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