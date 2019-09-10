محتفلون بـ"شعّالة" يهشمون زجاج حافلتين في سلا

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

تعرضت حافلتان للنقل الحضري بمدينة سلا، ليلة الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف مجموعة من الأطفال، مما تسبب في تهشيم زجاجهما.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الحافلتين، اللتين تؤمنان نقل الركاب بين باب شالة بالرباط وبوشوك ابي القنادل بسلا، تعرّضتا للرشق بواسطة الحجارة على مستوى الطريق الساحلي سيدي موسى بمدينة سلا.

وعن ملابسات الواقعة، أشارت مصادر الجريدة أن مجموعة من الأطفال كانوا يحتفلون بما يُسمى "شعّالة" بمناسبة عاشوراء، وحين مرت الحافلتان بالطريق الساحلي سارع عدد من القاصرين إلى رميهما بالحجارة.