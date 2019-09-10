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الرئيسية | حوادث | نزاع "سوء الجوار" يسلب حياة امرأة بطعنات سكين

نزاع "سوء الجوار" يسلب حياة امرأة بطعنات سكين

نزاع "سوء الجوار" يسلب حياة امرأة بطعنات سكين
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:10

فارقت امرأة ثلاثينية الحياة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بطعنتي سكين، تلقتهما على مستوى البطن من شابّ يسكن بـ"حي مبروكة"، وسط مدينة سطات، لأسباب لازالت موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها.

وحسب معلومات توصلت بها هسبريس من مصادر قريبة من مجريات الأحداث فإن شابة في عقدها الثالث، كانت تشتغل قيد حياتها مربية بإحدى المدارس الخاصة بعاصمة الشاوية، دخلت في نقاش مع شخص من مواليد السبعينيات، بسبب سوء الجوار، تطوّر إلى نزاع، ليستلّ المشتبه فيه سكينا من الحجم المتوسط، ويوجه طعنتين للضحية على مستوى البطن، فسقطت أرضا.

المصادر ذاتها أفادت أيضا بأن عناصر الشرطة القضائية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث بحي مبروكة، واستدعت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، ليتم نقل الثلاثينية على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني لإنقاذ حياتها.

وأمام خطورة الوضع الصحي للمعنية بالأمر، قرّر الطبيب المداوم، بتنسيق مع طبيب إنعاش، إدخالها إلى قسم العناية المركّزة، مع إخضاعها فورا لعميلة جراحية على مستوى الكبد والثدي من الجهة اليمنى التي تلقت فيها الطعنتين، إلاّ أنها فارقت الحياة بعد ذلك متأثرة بالطعنة الثانية الغائرة أسفل الثدي.

وموازاة مع ذلك حضرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية لمعاينة جثة الهالكة، كما قامت عناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بتتبع أثر المشتبه فيه، الذي اختفى عن الأنظار فارّا إلى وجهة مجهولة، حتى تمكّنت من توقيفه على مستوى مقبرة "الطويجين" شرق مدينة سطات، بالقرب من الطريق السيار الرابط بين سطات ومرّاكش، بعدما تخلّص من أداة الجريمة، التي حجزتها الشرطة لحظات بعد ذلك.

وفي السياق نفسه أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بإحالة الجثمان على قسم الأموات، قصد المعاينة من قبل طبيب مختص أو إخضاعها للتشريح الطبي عند الاقتضاء، لفائدة البحث التمهيدي المفتوح من قبل الشرطة القضائية مع المشتبه فيه، الذي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل عرضه على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات لاتخاذ المتعيّن في حقّه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - hmida الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:20
كثر الهرج في بلادنا المحبوبة ولذلك أسباب عديدة على رأسها قلة الخوف من الله وسوء الخلق والفقر و غيرها من الاسباب فاللهم احفظ البلاد و العباد
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2 - jaadore parsi 75000 الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:30
أربي السلامة اش هدشي كنسمعو لمعجبو جارو اوحل ، دابا غادي يمشي يلقا حسن الجوار فالحبس الله أهديكم هد الناس . تقتلو الروح على والو
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3 - نبيل الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:31
الإجرام كتر او لقتل ولينا كنسمعوه كتر مكنسمعو على النشرة الجوية، للأسف أحمل المسؤولية على عاتق الدولة، التعليم زبالة مكينش فرص للشباب فين إخدمو،زائد التساهل والعفو على المجرمين، فين غادين بهاد البلاد؟
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4 - mounir Paris الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:34
واش هد بلاد تستمع خي قتيل و شفاره والله عضيم مفهمت شي حمدو آلله على نعمة غربا
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5 - سوء الجوار الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:34
الجيران يجب احترامهم من أجل ولوج الجنة لكن هناك من يسيء معاملة الجيران التي تعد كبيرة من الكبائر تحشرهم في جهنم، وحامل السلاح الأبيض مجرم يستحق عقوبة الاعدام
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6 - ابو ملاك الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:35
القصاص ثم القصاص ولا شيء سوى الإعدام وهي العقوبة التي شرعها الله تعالى؛ وما ربك بظلام للعبيد؛ والرحمة والمغفرة للفقيدة
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7 - abdelhadi الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:35
إنا لله وإنا إليه راجعون، وصل أجلها الذي كتب عليها بهذه الطريقة، القاتل سيأخذ جزاءه المحتوم.
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8 - soso الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:35
امس بني أحمد واليوم سطات الله يحفظنا
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9 - محمد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:37
لاحول ولاقوة الا بالله إلى أين نسير قتل اغتصاب النصب والاحتيال يارب ٱلطف اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء فينا
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10 - رشيد امستردام الهولندية الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:38
السلام عليكم مالك اولدي عل. حالتك لا دين لادنيا
نصيحة لله الإنسان افكر قبل ميطيح في مشكل دبا تلقا المجرم نادم على فعلته حيت لا ينفع الندم الإنسان اتسامح شوية قبل وقوع المشكل
وأخير نقول لأهل المرحومة إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله
والسلام : رشيد امستردام الهولندية
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11 - لا حول ولا قوة الا بالله الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:38
واش ولات عادي تقتل روح ولا كيفاش؟؟؟؟
اش هاذ الوباء لي قاص كلشي؟؟
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12 - مواطن مقهور الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:54
وبزاف هادشي وللينا في حرب واش الموس والسيوفة ولاو بحال شي للعبة . الى متى تتذخل الدولة للحد من هاذ الاجرام ورعب الذي اصبح يعيشه المواطن في كل ثانية ولحظة ان لم تسن قوانين رادعة واحكام قاسية لهؤلاء المجرمين سيظل الحال كما هو عليه الى ابد الابدين. وكمواطن اطالب الحكومة والاحزاب انت تترك خلافاتها وصراعاتها السياسية وتلتفت للمواطن راكم عيقتوا بزاااااف واش اعباد الله 39 حزب وتاحزب ماجاتو الغيرة على بلاد في حين امريكا جوج ااحزاب حاكمة العالم وعباد الله بغينا عاجوج احزاب او يقضيوا اللهم ان هذا منكر وحسبنا الله نعم الوكيل
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