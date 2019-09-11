التنقيب عن كنوز يورط 3 أشخاص نواحي اشتوكة‬

رشيد بيجيكن

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات المساعدة، ثلاثة أشخاص كانوا بصدد التنقيب عما يعتقدون أنها كنوز، وذلك في دوار "الزنيبي" بجماعة بلفاع.

وأفاد شهود عيان بأن ساكنة بدوار "الزنيبي" فطنت إلى ممارسة أشخاص لأشغال حفر بجانب ضريح مهجور، ليتم ربط الاتصال بالسلطات المحلية والدرك الملكي، ويجري ضبطهم متلبّسين بالتنقيب عن "كنوز"، مع حجز أدوات الحفر؛ فيما تمكّن سائق سيارة خفيفة من الفرار.

وزادت المصادر ذاتها أن اثنيْن من الموقوفين يتحدّران من مدينة آيت ملول، فيما الآخر من دوار "آيت سعيد" بالجماعة الترابية بلفاع، باشتوكة آيت باها؛ فيما يجري البحث لتحديد هوية سائق السيارة من أجل توقيفه.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، مع تحرير محضر تمهيدي في النازلة، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في التّهم المنسوبة إلى كل منهم.