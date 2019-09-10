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جوازات مزورة تورط 21 شخصا بمعبر "باريوتشينو"
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 22:10
تمكنت عناصر شرطة الحدود باريوتشينو، اليوم، من توقيف 21 شخصا كانوا يعتزمون الدخول إلى مليلية بجوازات سفر مزورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين هم 14 شخصا من سوريا، و4 أشخاص من الجزائر، و3 من تونس.
وأضافت المصادر ذاتها أن توقيفهم جاء على إثر مراقبة الجوازات من طرف شرطي بالمعبر الذي اكتشف عملية التزوير، لتتم إحالتهم على الضابطة القضائية من أجل التحقيق معهم.