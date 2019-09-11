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الرئيسية | حوادث | 19 قتيلا و1821 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن

19 قتيلا و1821 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن

19 قتيلا و1821 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 04:26

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1821 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1374 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 2 الى 8 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48 ألف و509 مخالفات، وأنجزت 11 ألف و603 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 36 ألف و906 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و480 ألف و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4554 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6815 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 234 مركبة.

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