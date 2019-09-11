انقلاب جرّار ينهي حياة ثلاثيني نواحي ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شابّ ثلاثيني مصرعه، أمس على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي حجاج ورأس العين دائرة ابن أحمد إقليم سطات، نتيجة انقلاب جرّار في ظروف فتحت بشأنها عناصر درك أولاد امراح سرية سطات بحثا تمهيديا.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الثلاثيني المتحدر من منطقة رأس العين الشاوية، وهو مستخدم في إحدى الضيعات الفلاحية، كان يقود جرارا يجرّ خلفه صهريجا حديديا لجلب الماء، إلاّ أن الجرّار انقلب في أحد المنحدرات، ما أدّى إلى إصابة الشاب بجروح خطيرة على مستوى الرأس وأماكن أخرى من جسده عجّلت بوفاته.

وانتقلت عناصر من درك أولاد امراح سرية سطات وممثل عن السلطة المحلية إلى مكان الحادثة، وتمت معاينة جثة الهالك ونقلها نحو مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بمدينة ابن أحمد، قصد المعاينة أو التشريح الطبي عند الاقتضاء لفائدة البحث القضائي المفتوح بتعليمات من النيابة العامة المختصة.