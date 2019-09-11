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الرئيسية | حوادث | الغموض يشوب حالة انتحار شاب بمدينة تطوان

الغموض يشوب حالة انتحار شاب بمدينة تطوان

الغموض يشوب حالة انتحار شاب بمدينة تطوان
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 22:53

عُثر على جثة شاب على مشارف الثلاثينيات، اليوم، معلقة بواسطة حبل على سطح منزل أسرته بشارع طريفة، الواقع قرب شارع الجيش الملكي، بمدينة تطوان.

مصدر مقرب أفاد بأن الهالك ينحدر من دوار أفرنو، التابع للنفوذ الترابي لجماعة أونان بإقليم شفشاون، مضيفا أنه خلّف زوجة وابنين؛ فيما أكدت مصادر متطابقة عدم ظهور أية أعراض لمرض نفسي على الهالك، والذي فارق الحياة شنقا ببيت أسرته بتطوان، في ظروف غامضة.

المصادر ذاتها أضافت أن الشرطة القضائية حلت، فور علمها بالحادث بمعية عناصر الوقاية المدنية، بمكان الحادث، حيث باشرت تحقيقا في الواقعة لتحديد حيثياتها؛ فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حبلين الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:21
مهما ضاقت بك الدنيا و تكالب عليك الدهر فلا تفكر في حبل تعلقه حول رقبتك بل تمسك بحبل الله الذي لا ينقطع ففيه النجاة.. و الانتحار ليس نهاية مصائبك بل مفتاحا لسخط الله دنيا و آخرة... اللهم اهدنا و تجاوز عنا و ثبتنا عند الشدائد
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2 - ابن منطقة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:32
اقولها اكررها دائما انتظرو مزيد ثم مزيد في شفشاون وزان العبد الله منطقة اقسم بالله ولات بالحل الجحيم لا خدمة لا شغل . حتى من الكيف ( القنيب الهندي ) كان محرك منطقة قتلوه حربوه في امس قريب كنت هده مدن احسن من اروبا اليوم الفقر نواحد دارجة متصورهش هذا ماشي مبرر لكن سبب انتحار هو الفقر ماكين لا حب لا حشيش ولا حتى لعبة فقر فقر
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3 - karim الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:41
ربي بوحدو هو اللي عالم بيه مسكين. رحمااات الله عليه
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4 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:42
شفشاون ضاقت بأبنائها وحالات الانتحار بها وحققت اكتفاءها الذاتي من الانتحار واسبابه ، وهي الآن تصدر ابناءها لينقلوا تجربتهم في الاكتئاب والتذمر الى مدن أخرى وينتحروا بها لإعطاء المثل والقدوة لشبابنا
هنيئا حكومة العثماني لقد حققتم اول فوز باعلى نسبة انتحار في الاقاليم الشمالية وخاصة بالجوهرة الزرقاء
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