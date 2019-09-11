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كُتّاب وآراء
الغموض يشوب حالة انتحار شاب بمدينة تطوان
عُثر على جثة شاب على مشارف الثلاثينيات، اليوم، معلقة بواسطة حبل على سطح منزل أسرته بشارع طريفة، الواقع قرب شارع الجيش الملكي، بمدينة تطوان.
مصدر مقرب أفاد بأن الهالك ينحدر من دوار أفرنو، التابع للنفوذ الترابي لجماعة أونان بإقليم شفشاون، مضيفا أنه خلّف زوجة وابنين؛ فيما أكدت مصادر متطابقة عدم ظهور أية أعراض لمرض نفسي على الهالك، والذي فارق الحياة شنقا ببيت أسرته بتطوان، في ظروف غامضة.
المصادر ذاتها أضافت أن الشرطة القضائية حلت، فور علمها بالحادث بمعية عناصر الوقاية المدنية، بمكان الحادث، حيث باشرت تحقيقا في الواقعة لتحديد حيثياتها؛ فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل.
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تعليقات الزوّار (4)
هنيئا حكومة العثماني لقد حققتم اول فوز باعلى نسبة انتحار في الاقاليم الشمالية وخاصة بالجوهرة الزرقاء