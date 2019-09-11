غرق قاصر بقناة للسقي ناحية اشتوكة‬ آيت باها

رشيد بيجيكن من اشتوكة

انتشلت السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، اليوم، جثّة شاب من مواليد سنة 2002، من قناة للسقي المارة بدوار "توسوس"، التابع للجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.

ورجّح شهود عيان أن يكون المفارق للحياة، الذي يتحدّر من دوار "الخربة" بجماعة الخوالفة في إقليم اليوسفية، بصدد السباحة في قناة السقي بالمدار المسقي لسد يوسف ابن تاشفين، قبل أن يغرق بمياه القناة.

وحلّت بمكان الحادثة السلطات المحلية بقيادة بلفاع وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، وأشرفت على عملية انتشال جثة الغريق. كما فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد ظروف غرق الشاب وملابساته.