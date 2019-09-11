24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "حادثة الرشيدية" تجر انتقادات واسعة ضد الشوباني (5.00)

  2. ذكرى وفاة صدقي أزايكو تزفّ ديوانا جديدا لعشاق الشعر الأمازيغي (5.00)

  3. اعتقال "متعاقدة" يغضب أساتذة في سيدي سليمان (5.00)

  4. تراجع المبيعات يؤثر على معاملات شركات تسويق السيارات بالبورصة (5.00)

  5. عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يُجهض "تحقيقات الفواجع" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الغموض يلفّ حريق غابة "بوحرشون" في شفشاون

الغموض يلفّ حريق غابة "بوحرشون" في شفشاون

الغموض يلفّ حريق غابة "بوحرشون" في شفشاون
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 10:48

اندلعت ألسنة اللهب، الثلاثاء، بغابة بوحرشون، المجاورة لمركز خميس المضيق، التابع للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، في ظروف غامضة.

مصادر مطلعة أفادت بأن الحريق شبّ بالغابة، زوال الثلاثاء، ملتهما مساحة شاسعة من الغطاء الغابوي، مضيفة أن عناصر المياه والغابات، بمعية الوقاية المدنية، ما زالت تبذل كل جهودها في محاولة لإخماده.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتدخلين في عملية إخماد النيران تمكنوا من فتح بعض المسالك الطرقية، في محاولة للوصول إلى منطقة الحريق، من أجل محاصرته والسيطرة عليه، خاصة أنه شبّ بمناطق وعرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.