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كُتّاب وآراء
الغموض يلفّ حريق غابة "بوحرشون" في شفشاون
اندلعت ألسنة اللهب، الثلاثاء، بغابة بوحرشون، المجاورة لمركز خميس المضيق، التابع للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، في ظروف غامضة.
مصادر مطلعة أفادت بأن الحريق شبّ بالغابة، زوال الثلاثاء، ملتهما مساحة شاسعة من الغطاء الغابوي، مضيفة أن عناصر المياه والغابات، بمعية الوقاية المدنية، ما زالت تبذل كل جهودها في محاولة لإخماده.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتدخلين في عملية إخماد النيران تمكنوا من فتح بعض المسالك الطرقية، في محاولة للوصول إلى منطقة الحريق، من أجل محاصرته والسيطرة عليه، خاصة أنه شبّ بمناطق وعرة.