المخدرات تتسبب في توقيف مشتبه فيه بقصبة تادلة

حميد رزقي من قصبة تادلة

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضة أمن قصبة تادلة من توقيف شخص حاول تصريف كمية من المخدرات.

وأفادت مصادر مطلعة، في تصريح لهسبريس، بأن الأمر يتعلق بأربعيني، من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، حاول استئناف أنشطته المحظورة بعدما قضى عقوبة سجنية لنفس الأفعال، إلا أن الذي لم يكن في حسبانه هو أن أنشطته لم تكن لتغيب عن عناصر الشرطة القضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر فرقة تابعة للشرطة القضائية بقصبة تادلة انتقلت إلى مدخل المدينة، حيث ظلت مرابطة إلى حدود المساء، دون أن يظهر للمعني بالأمر أثر، وأصرت على المكوث بالمكان، حيث تم رصد المشتبه فيه على متن حافلة للنقل العمومي، محاولا التواري وسط الركاب، فتم إخضاعه لتفتيش دقيق، أسفر عن حجز كيلوغرام من مخدر الشيرا، كان يخبئه بعناية في حقيبته، ليتم توقيفه وحجز المخدرات.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، على ذمة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.