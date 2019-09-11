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الرئيسية | حوادث | تمكين "أستاذة متعاقدة" من السراح بمدينة القنيطرة

تمكين "أستاذة متعاقدة" من السراح بمدينة القنيطرة

تمكين "أستاذة متعاقدة" من السراح بمدينة القنيطرة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:10

أطلقت السلطات الأمنية بالقنيطرة سراح الأستاذة "ص. و"، بعد اعتقالها يوم الإثنين المنصرم، عقب لجوئها إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان للحصول على السجل العدلي.

وخلف هذا الخبر موجة غضب في صفوف رجال ونساء التعليم على موقع "فايسبوك" والصفحات التي تُعنى بالشأن التربوي، مستنكرين هذا الاعتقال الذي وصفوه بـ"التعسفي"، ومعلنين تضامنهم مع الأستاذة ووقوفهم إلى جانبها.

وفي السياق نفسه، أصدرت "التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بجهة الرباط سلا القنيطرة بيانا تنديديا، أعلنت فيه "تضامنها المطلق مع الأستاذة صفاء وعبرها كافة المعتقلين السياسيين".

وندد البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، بـ"هذا الاعتقال السياسي، وما ترتب عنه من ترهيب نفسي وجسدي، وكل الأساليب البائدة التي تلجأ إليها الدولة المغربية".

وأكد البيان نفسه استعداد الأساتذة التام "للدخول في أشكال نضالية تصعيدية في حال المساس بأي أستاذ أو أستاذة"، علاوة على "تهنئة الأستاذة جراء معانقتها الحرية الجزئية".

ورفضت الوثيقة ذاتها "مخطط التعاقد المشؤوم وما تلبسه الدولة من كذب التوظيف الجهوي"؛ ناهيك عن رفضها "القانون 'التنظيمي' للإضراب، وما يكرسه من تجريم لهذا الحق"، زيادة على رفض "القانون الإطار الذي ينتهك حق أبناء الشعب في مجانية التعليم".

وختمت التنسيقية الجهوية ذاتها بيانها بدعوتها "كل الأساتذة عبر ربوع الوطن إلى الحضور الوازن والمكثف في الجموع المحلية نهاية هذا الأسبوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الله يعطينا وجهكوم الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:29
الدين سيحضرون بكتافة هم الاباء واولياء التلاميد اللي خرجتو على ولادهم العام الفايت وما زال ما احشمتوش
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-3
2 - مغربي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:34
ناضلوا كيفما شءتم ولكن لا ركوب على ابناء الشعب
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0
3 - aminose الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:34
الاساتدة هم من سيحرون ابناء هدا الوطن الجريح .فهم نبراس هدا المجتمع فلنا فيكم قدوة حسنة
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4
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