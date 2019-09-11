صيدلي يقتل زوجته ببندقية صيد في الصخيرات

هسبريس من الرباط

أقدم صيدلي، اليوم الأربعاء في الصخيرات، على قتل زوجته، الصيدلية أيضا، بعد أن أطلق عليها رصاصات من بندقية صيد؛ فيما أصاب شقيقها بجروح بليغة.

وأورد مصدر لهسبريس أن الظنين والهالكة كانا يعيشان خلافات، إذ رفعت ضده دعوى طلاق لازالت المحكمة تنظر فيها، موردا أن ذلك سبب إقدام الزوج على ارتكاب جريمته.

واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي في الصخيرات، التي انتقلت إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها بمسرح الجريمة، قبل أن تأذن بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.