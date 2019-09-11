24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/09/2019
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- لمجرد يغني "يخليك ليلي" قبل الرجوع إلى فرنسا
- "على درب 96" تقرر رفع أطول اعتصام بالمغرب
- خبير تغذية يحذر من تناول الموز كبديل لوجبة للإفطار
- باحثون يرسمون صورة للساعات الأخيرة قبل ارتطام كويكب بالأرض
- الجمعية الطبية الأمريكية تدعو إلى الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)
حمودي: اللغة العربية وطن كبير .. وهذا رأيي في بلكبير والجابري (5.00)
- الداخلية تتدارس التصويت الإجباري .. مصدر حكومي: مجرد مشاورات - (244)
- انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة - (76)
- أنياب "بيدوفيليين أجانب" تفتك بحميمية أجساد أطفال مغاربة فقراء - (68)
- دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء يخنق جبهة "البوليساريو" - (57)
- رصيف الصحافة: التعديل الحكومي يقلّص الحقائب الوزارية بنسبة الثلث - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
صيدلي يقتل زوجته ببندقية صيد في الصخيرات
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 12:50
أقدم صيدلي، اليوم الأربعاء في الصخيرات، على قتل زوجته، الصيدلية أيضا، بعد أن أطلق عليها رصاصات من بندقية صيد؛ فيما أصاب شقيقها بجروح بليغة.
وأورد مصدر لهسبريس أن الظنين والهالكة كانا يعيشان خلافات، إذ رفعت ضده دعوى طلاق لازالت المحكمة تنظر فيها، موردا أن ذلك سبب إقدام الزوج على ارتكاب جريمته.
واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي في الصخيرات، التي انتقلت إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها بمسرح الجريمة، قبل أن تأذن بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - لطفك يا رب ! ! ! الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:14
إن لله و إنا إليه راجعون ! ! !
2 - المصطفى الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:18
هذا يوحي أن الفقر ليس هو السبب في تفشي الجرائم كما يردد الكثير من المعلقين على مثل هذا الحدث الأليم ، هناك خلل ما ينخر المجتمع المغربي.ً.........
3 - souad الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:21
رحم الله الضحية وانا اله وانا اليه راجعون .اصبح القتل في المغرب سهل وكان قتل البشر مثل قتل ذبابة وسبب ذلك انعدام العقوبات الصارمة وغياب الوازع الديني وانعدام الحوار وغير ذلك .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ونطلب من الله الرحمة واللطف
4 - برلين الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، ارجو ان تدعو ايضا لعمتي التي وافتها المنية قبل ساعات.. *إنا لله وإنا إليه راجعون *
5 - النوري الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:21
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يكاد يمر أسبوع دون ان يسجل بلدنا الحبيب فضيحة أو كارثة. يا ترى ما سبب هذه المصائب؟ لطفك يالله لطفك يالله.
لا يكاد يمر أسبوع دون ان يسجل بلدنا الحبيب فضيحة أو كارثة. يا ترى ما سبب هذه المصائب؟ لطفك يالله لطفك يالله.
6 - عادل من الرباط الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أخر الأخبار تؤكد إنتحار الزوج بالقرب من شاطئ الصخيرات بالبندقية نفسها التي التي إرتكب بها جريمته الشنعاء
7 - مواطن الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:22
صيدلي يقتل زوجته بالرصاص في الصخيرات وزوج يقتل زوجته بالسلاح الأبيض في طنجة أمام ابنيهما،
إلى أين يسير المغرب؟ ربما إلى الهاوية
إلى أين يسير المغرب؟ ربما إلى الهاوية
8 - hmida الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:27
الامر لم يعد يقتصر على الغير متعلمين والفقراء ، فتح نقاش عمومي حول العلاقة الزوجية اضحى ضروريا فاتقوا الله لان الزواج ميثاق غليظ
9 - البوني عصفوري الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:27
هذه المدونة المشؤومة خربت الاسر و اطلقت العنان للزوجات لحلب الازواج و تولي عندها مانضة شهرية تفوق متطلبات الابناء و حتى المتعة بالملايين و كان الىجل تمتع لوحده، فاين العدل و المساواة و لا كديروهوم وقت ما بغيتو، و هذه النتيجة اصبحنا كالغرب قتل للزوجات و سجن للازواج في حالة عدم تأدية النفقة.
10 - السلاوي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:29
في الأونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع الجريمة المؤدية للقتل الله يجعل السلامة واش انعدام الضمير واش انعدام الأمن واش واش عدة تساؤلات
11 - Faty الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:29
للاسف الشديد هذا ما نسمعه هذه الايام،كما قال لي صديق فقد كان شخص مضطرب الاحوال يشتغل بالبروج ناحية سطات،واظنها ارادت الخلاص فخلص عليها ،الله يرحمها ويغفر له ،
12 - اذا استحالت العشرة ...... الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:35
شرع الله الطلاق لكي لا نصل الى هذه الماسي اذا استحالت العشرة فاليذهب كل واحد في الطريق الذي اختاره * ولا تنسوا الفضل بينكم * ماابلغ وافصح واعمق واجمل هذه الاية في مثل هذه المواقف .
13 - الحسين الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:37
لاحول ولا قوة الا بالله.
سبب الحادث ضعف الإيمان بالله العلي العظيم ؛اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين يارب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا لله وانا اليه راجعون والبقاء لله سبحانه وتعالى.
سبب الحادث ضعف الإيمان بالله العلي العظيم ؛اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين يارب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا لله وانا اليه راجعون والبقاء لله سبحانه وتعالى.
14 - الحاج زياد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:38
مازال نشوفو جرائم اكثر من هاد الشي مادامت القوانين تعقد مساطر الطلاق وتحمل الرجل ما لاطاقة له به من نفقات والتزامات ٠كاينين شي عيالات ٠٠٠تعيش في الجحيم وماتعيش معاهوم٠ وكاينين شي رجال كذلك٠ لكن القوانين تنصر المرأة ظالمة كانت أم مظلومة ٠فيضطر الرجل إلى أخذ حقه بيده في لحظة غضب٠ عموما الله يرحم هذه السيدة ٠فالله اعلم بالحقيقة ٠
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14