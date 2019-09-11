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الرئيسية | حوادث | جمارك معبر باب مليلية تحجز مواد تجميل فاسدة‎

جمارك معبر باب مليلية تحجز مواد تجميل فاسدة‎

جمارك معبر باب مليلية تحجز مواد تجميل فاسدة‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:00

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من مواد التجميل منتهية الصلاحية.

تفتيش عربة سائق مقيم بفرنسا مكنت من حجز عدد كبير من مواد التجميل، كانت في طريقها للترويج بالمغرب، ليتقرر حجزها، وتسليم السائق للشرطة القضائية بالناظور.

وتم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تعميق البحث.

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