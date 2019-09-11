24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)

  2. رابطة حقوقية تندد باحتكار الشركات الكبرى للصفقات (5.00)

  3. اللغة العربية جريمة وأد في واضحة النهار (5.00)

  4. السلطات تشمع ورشَين لصناعة "الميكا" بالمحمدية (5.00)

  5. انتشار النيران يدفع إندونيسيا إلى صلاة الاستسقاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪وفاة مُسنّ تزيد ضحايا "فاجعة تيزرت" بتارودانت"

‪وفاة مُسنّ تزيد ضحايا "فاجعة تيزرت" بتارودانت"

‪وفاة مُسنّ تزيد ضحايا "فاجعة تيزرت" بتارودانت"
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:20

لفظ شخص، في السبعينات من العمر، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، الذي نُقل إليه إثر إصابته بجروح ورضوض جراء السيول الجارفة التي اجتاحت ملعب كرة قدم بدوار "تيزرت"، في الجماعة الترابية إمي نتيارت، ضواحي إقليم تارودانت.

ووصل عدد ضحايا ما بات يُعرف بـ"فاجعة تارودانت" إلى تسعة، بعدما أعلنت السلطات المحلية وفاة سبعة أشخاص ليلة اجتياح السيول لملعب "تيزرت"؛ فيما انتشلت جثة شخص ثامن أياما بعد ذلك، بعد عمليات بحث استعملت فيها مختلف الوسائل اللوجستية والبشرية.

وكان المفارق للحياة، الذي يتحدّر من دوار "تمجوط"، حضر أطوار مقابلة نهائية في دوري محلي لكرة القدم، قبل أن تجتاح السيول الجارفة الملعب، مخلفة 8 ضحايا، ما أصابه بجروح بأنحاء متفرقة من جسده، لتبلغ الحصيلة تسع وفيات، بعد أن لفظ السبعيني أنفاسه بالمستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.