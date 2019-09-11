‪ قاتل زوجته في الصخيرات ينتحر قرب وادي الشراط‬

هسبريس من الرباط

أقدم الصيدلي الذي قتل زوجته الصيدلية صباح اليوم الأربعاء في الصخيرات على وضع حد لحياته، إذ وجد جثة هامدة على مقربة من وادي الشراط.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان، حيث قامت بمسح محيط العثور على الجثة، قبل أن تشرف على عملية نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح طبي، تفعيلا لتعليمات النيابة العامة.

المنتحر وزوجته الهالكة كانا يعيشان خلافات، إذ رفعت ضده دعوى طلاق لازالت المحكمة تنظر فيها، أوردت مصادر هسبريس أنها سبب اقتراف الجريمة.