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كُتّاب وآراء
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قاتل زوجته في الصخيرات ينتحر قرب وادي الشراط
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:14
أقدم الصيدلي الذي قتل زوجته الصيدلية صباح اليوم الأربعاء في الصخيرات على وضع حد لحياته، إذ وجد جثة هامدة على مقربة من وادي الشراط.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان، حيث قامت بمسح محيط العثور على الجثة، قبل أن تشرف على عملية نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح طبي، تفعيلا لتعليمات النيابة العامة.
المنتحر وزوجته الهالكة كانا يعيشان خلافات، إذ رفعت ضده دعوى طلاق لازالت المحكمة تنظر فيها، أوردت مصادر هسبريس أنها سبب اقتراف الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
2 - fouad الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:29
ادا كنت في المغرب فلا تستغرب هدا هو مغرب 2019
تعليق غير لائق
-32
3 - Abdelhak الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:31
كل يوم جرائم قتل في هذا البلد الحبيب. ألم تتحرك ضمائركم لتعرفوا ما يجري !!!!!!
4 - الوجدي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:31
هنيئا لكم نتائج المدوّنة ، لقد بدأت تعطي أكلها ، أنا أدين الجريمة التي إرتكبها في حق زوجته وفي حق نفسه لكن يا عباد الله راه بعض النساء طغاو ورجعو لا رادع لهن ، شحال من راجل غارق فالديون بسبب زوجته وفي الاخير. تطلب الطلاق لتفوز بالمتعة والنفقة والزوج يعيش حياته عبدا للبنك ولنفقات الطليقة ليموت وحيدا فقيرا مفقّرا رغم إفناء حياته عملا ، زد على ذلك اللسان الجارح وسب الوالدين والشّوهة أمام الناس. سنرى مزيدا من هته الجرائم مستقبلا وأكرر أنا أندد بما قام به الصيدلي تجاه زوجته وتجاه نفسه ، دنوبو على لي دار المدونة .
تعليق غير لائق
160
5 - kamal الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:32
في هذه الحالة الضحية هم الأبناء تيتموا ليس لنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله .
6 - الحارث الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:32
الله يستر...علينا ...لا تسمع الا المآسي. ..القتل الاجرام..الغرق..النصب..!النهب النصب!!! يا رب لطف بنا ...
7 - رياض الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:33
اذا بلغ الامر الى القتل ،فاعلم ان الامر جلل،اللهم نسألك حسن الخاتمة،
8 - karim الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:36
لا إله إلا الله محمد رسول الله هادا كله سببه الضغوطات النفسية واليومية والعاءلية ووووووووو...... على اي نطلب الله لهم الرحمة ولقد دق ناقوس الخطر وناقوس التاءسف ما هدا يا عباد الله والله عييييييب هدا العصر لا يبشر بالخير والله مع كثرة الهموم والأمراض النفسية بكثرة لا نعلم ما اللدي يدور في رؤوس الناس الصبر الصبر انه جميل لا تتسرعو يا قوم تمهلو الكوارث كثيرة اصبروا وصابرو الله غالب
9 - assd الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:37
هادشي سببه مواقع التواصل و قنوات الصرف على الإنترنت، كلشي ولاّ بغى الحرية
10 - امينة الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:39
إختلط الحابل بالنابل،لم يعد هناك فرق بين المتعلم و الامي،بين العامل و العاطل،خلافات بين الازواج تدفع للقتل،فب الشهر الماضي،مهندس وضع حدا لز وجته،اليوم صيدلي......لم كل هذا؟شرع الخالق سبحانه الطلاق لكي يبقى كل واحد على راحته.اللهم انا نعوذ بك من وسوسة الشيطان الرجيم،ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
11 - HASSAN bacha الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:47
مدونة العار سبب البلاوي
كل يوم جريمة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم بجوج
ربي لي عالم به
كل يوم جريمة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم بجوج
ربي لي عالم به
12 - Mosi الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:52
فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. ( سورة البقرة)
فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف.( سورة البقرة)
فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. ( سورة الطلاق)
لا اظن انالله اوصى خيرا بأحد من عباده اكثر من النساء..والخطاب دائما موجه للرجال لأنهم الاجدر بالتعقل و الصبر و الرزانة..
لا افهم ان يقوم انسان بقتل انسان و لا افهم ان يقوم زوج بقتل زوجته..كاااائنا ما كانت الخلافات بينهما..
من الواضح جليا ان انتشار مثل هذه الجرائم البشعة هو ناتج عن انهيار قيم العائلة المغربية الاصيلة..كان العائلة تبنى على المودة و تكوين العائلة بمعناها الصحيح..فاصبحت تبنى على اساسات مادية محضة..الكل يلهط خلف المال و التباهي..كانت النسوة يتفاخرن بحصول ابنائهن على اعلى النتائج في اادراسة و شواهد البكالوريا..الآن بالكااااد يمكن لإحداهن ان تحمد الله ان لم يكن ابنها يدخن الحشيش و يتعاطى القرقوبي.
من المسؤول عن هذا الانهيار المهول..انا شخصيا ارده الى انعدام التربية و الوعي لدى الأباء و تراجع دور الأم..كمديرة المنزل.
عنذما كنا صغارا كنا نحفظ بيتا شعريا عن ظهر قلب يقول.
الأم مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق.
الآن نعرف معناه.
فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف.( سورة البقرة)
فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. ( سورة الطلاق)
لا اظن انالله اوصى خيرا بأحد من عباده اكثر من النساء..والخطاب دائما موجه للرجال لأنهم الاجدر بالتعقل و الصبر و الرزانة..
لا افهم ان يقوم انسان بقتل انسان و لا افهم ان يقوم زوج بقتل زوجته..كاااائنا ما كانت الخلافات بينهما..
من الواضح جليا ان انتشار مثل هذه الجرائم البشعة هو ناتج عن انهيار قيم العائلة المغربية الاصيلة..كان العائلة تبنى على المودة و تكوين العائلة بمعناها الصحيح..فاصبحت تبنى على اساسات مادية محضة..الكل يلهط خلف المال و التباهي..كانت النسوة يتفاخرن بحصول ابنائهن على اعلى النتائج في اادراسة و شواهد البكالوريا..الآن بالكااااد يمكن لإحداهن ان تحمد الله ان لم يكن ابنها يدخن الحشيش و يتعاطى القرقوبي.
من المسؤول عن هذا الانهيار المهول..انا شخصيا ارده الى انعدام التربية و الوعي لدى الأباء و تراجع دور الأم..كمديرة المنزل.
عنذما كنا صغارا كنا نحفظ بيتا شعريا عن ظهر قلب يقول.
الأم مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق.
الآن نعرف معناه.
13 - المهم الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:53
كان آباءنا يلدون ما بين 7الى 14 طفلا و كان الحب و الصدق و الاحترام المتبادل بين الجميع و كانت المرأة تحب الرجل بصدق و هو كذلك ،اما اليوم لما فرضت حقوق المرأة و المساوات بين الذكر و الانثى ضاع الزوج و ضاع الطفل و ضاع المجتمع ،لو كان هذا الزوجين اميين لقلنا الفقر و الجهل
14 - حميد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 14:57
السبب الرئيسي في هذه الجريمة هو التماطل في اتحاد قرار التطليق من طرف المحكمة
15 - montana الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:03
هده الحوادت وقعت فى الماضى وتقع في كل مكان الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قريتنا من كل هدا الحوادت لهدا نظن أنه يقع فقط في المغرب
17 - سلام الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:06
رفقا بالرجال يا نساء المرجوا من الدولة تبسيط مسطرة الطلاق المحاكم والمدونة التي جاءت لتحمي حقوق النساء فهي تسلب حياتهن وتزج بهن في السجن والعاهات المستديمة
18 - ؟؟؟؟؟؟؟ الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:08
الي يستنكرون حصول المرأة على الطلاق و النفقة و المتعة ووووو لماذا تستنكرون ليست المدونة هي من اتت بهدا بل حكم به الله من فوق 7 سماوات واوصا الرجال بالنساء خيرا إما معاشرة بمعروف او سراح بإحسان . كل واحد يعرف الي ليه والي عليه . وتبقى النفس أمارة بالسوء بينة بني البشر منذ الخليقة الى يوم القيامة.
الله يرضي عليكم دعيوا بالصلاح للجميع و حكموا العقل قبل فوات الاوان
الله يرضي عليكم دعيوا بالصلاح للجميع و حكموا العقل قبل فوات الاوان
19 - كا عب الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:10
السلام عليكم اخواني الا يبدو لكم غريبا واد الشراط كم من ضحية ذهبت في هاد المكان يجب على السلطة ان تهتم بهادا . أما الانتحار فهو حرام زد على دالك القتل العمد ماشاء الله.
20 - صاحب القلم الأحمر الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:10
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اهذاهو العلم؟ اهذا هو التقدم ؟اهذا هوالتمدن ؟ اهذه هي الحضارة ؟؟؟آلاف علامات الإستفهام وآلاف الأسئلة تحتاج إلى أجوبة
22 - باحث سوسيولوجي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:24
يجب تبسيط مسطرة الطلاق فالكثير من العلاقات الزوجية تتعايش في ظروف من الصراع والعنف والتوتر خاصة ان احد اطراف هذه العلاقة يتمسك باستمرار العلاقة الزوجية رغم استحالة استمواريتها هناك اشكاليات اخرى مرتبطة بغياب مراكز او مكاتب مختصة بالارشاد الاسري بالمغرب رغم وجود متخصصين لذلك
23 - محمود الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:30
ما أثار انتباهي هو "واد الشراط"هذا الوادي له قصص مثيرة مع الجرائم آخرها حادثة القطار لعبد الله باها قبلها أحمد الزايدي ثم جريمة مكناس البشعة رميت أطراف الضحية في وادي الشراط و قبلها محاولة اغتيال المهدي بن بركة قرب هذا الوادي،هل كل هذه الحوادث صدفة أم أن نعلة تتربص بهذا الوادي.
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