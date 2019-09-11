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الرئيسية | حوادث | إطلاق الرصاص على "بزناس" يستنفر درك النواصر

إطلاق الرصاص على "بزناس" يستنفر درك النواصر

إطلاق الرصاص على "بزناس" يستنفر درك النواصر
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:10

اهتز دوار السحابات التابع لجماعة النواصر، ضواحي الدار البيضاء، على وقع فوضى وإطلاق رصاص من بندقية صيد، تعود ملكيتها إلى صاحب وكالة لكراء السيارات، على أحد مروجي الخمور والمخدرات بالدوار المذكور.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عناصر الدرك الملكي ببرشيد توجهت ليلة أمس الثلاثاء صوب دوار السحابات بجماعة النواصر، من أجل توقيف مشتبه في ترويجه الخمور والمخدرات عبر سيارة خاصة تعود ملكيتها لإحدى وكالات كراء السيارات.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر الدرك الملكي ببرشيد لم تتمكن من توقيف المشتبه فيه، المبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، إذ لاذ بالفرار من منزله، حيت تم حجز كمية من الخمور.

وأوردت مصادر الجريدة أن المشتبه فيه تمكن من معرفة صاحب السيارة التي حلت بها عناصر الدرك الملكي، فتوجه ليلا صوب منزله وبدأ في التهجم عليه وتهديده، رافضا أن يقدم صاحب وكالة كراء السيارات على تقديم عربته للدرك من أجل اعتقاله.

ولَم يستسغ صاحب الوكالة المذكورة الأمر، فأخرج بندقية صيد، وتوجه صوب منزل المشتبه فيه، حيث أطلق رصاصتين، أصابته إحداهما على مستوى القدم، فيما أصابت الأخرى شقيقه.

وأربك هذا الأمر السلطات بالمنطقة، حيث حلت عناصر الدرك الملكي بالنواصر بالدوار المذكور، خصوصا بعد ظهور مضاعفات على المعتدى عليه، وإلحاح أسرته على نقله صوب المستشفى لتلقي العلاجات الأولية.

وجرى صباح اليوم الأربعاء توقيف صاحب وكالة كراء السيارات، الذي اعتدى على المشتبه في ترويجه الخمور بواسطة سلاح ناري، مع إحالته على التحقيق في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - OUSSAMA الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:30
بعد صيدلاني الصخيرات الدي أعدم زوجته رميا بالرصاص و أصابة شقيقها جاء الدور على صاحب وكالة لكراء السيارات يصيب بزناس برصاص بندقيته فهل إنتقل بعض المغاربة من الضرب بالسيوف الى إستعمال السلاح يجب إعادة النظر في تراخيص بنادق الصيد
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-1
2 - bimo الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:35
ومروج الخمور ومروع الساكنة ، وضعتموه تحت الحراسة النظرية من أجل تقديمه للعدالة ، أم أخذتموه إلى المستشفى للعلاج على حساب الشعب ؟ ! .
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10
3 - انزعوا سلاح الصيد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:48
حماية لارواح الناس يحب منع الاحتفاظ باسلحة الصيد داخل المنازل و النتيجة تهديد خطير لارواح الناس فاليوم صيدلاني قتل زوجته و انتحر بنفس السلاح و الغد الله اعلم اللهم امنا في وطننا و اهلنا
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-3
4 - H Dima الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:49
آسف لم أفهـم المقال جيدا هـناك نقص في التوضيح حتى أني قرأته مرتين لگن على العموم السجن ينتظر مطلق النار
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2
5 - كمال الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:49
تحية لمالك الوكالة الدفاع عن النفس في هذه البلاد أمر لا مفر منه و يجب على القضاء أن ينصفه و يعاقب مروج المخذرات منبع جميع الجرائم التي تقع في هذه الدولة للأسف
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7
6 - صاحب القلم الأحمر الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:52
الفوضى ثم الفوضى ثم الفوضى في البلاد من شمالها إلى جنوبها الى اي دركة ستنحدرون بهذا الوطن الحبيب؟
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2
7 - عدمي و افاخر الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:54
انا من مدينة العيون و سافرت عند عائلتي في مدينة اكادير و شاهدت مشهد يستحق تغيير جميع القوانين الزجرية لكبحه هو ان مجموعة من الشباب رغم ان كلمة شباب كثيرة عليهم يحملون متفجرات عاشوراء و هدفهم تفجيرها بين رجلين امرئة حامل ؟؟؟؟؟؟ و حملها بارز في اخر الاشهر حيت كان الهدف زرع الرعب فيها و قتل ما في بطنها ...استغربت علما ان سنهم يفوق 20 الا يستحقون تغيير النظرة القانونية لمحاربة الجريمة و رفع العفو المشؤوم و تشديد العقوبات
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5
8 - ysn الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:59
لماذا تعتقلون الرجل وهو لم يفعل شيئا سوى الدفاع عن نفسه
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5
9 - عبد ربه الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:59
غيروا هاد المحرر هذا : ما كنفهموا والو من التقارير ديالو ، لا نعرف الفاعل من المفعول به ، و لا على من تعود الضماءر... حشومة ، واش مبقاوش الناس ديال العربية ؟ "أستاذ اللغة العربية" اللهم اني قد بلغت .
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10 - BARAKAT الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:17
يجب معاقبة صاحب الوكالة بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد نظرا لم تحمله هذه الجريمة من أبعاد يمكن ان تؤدي الى تطبيق شرع اليد لكل من أراد التخلص من شخص أخر هذا من جهة من جهة أخرى يطرح السؤال اين هي الترسانة التي يتوفر عليها الدرك الملكي من وسائل النقل البري ؟ شكرا هسبريس
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