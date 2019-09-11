إطلاق الرصاص على "بزناس" يستنفر درك النواصر

هسبريس من الدار البيضاء

اهتز دوار السحابات التابع لجماعة النواصر، ضواحي الدار البيضاء، على وقع فوضى وإطلاق رصاص من بندقية صيد، تعود ملكيتها إلى صاحب وكالة لكراء السيارات، على أحد مروجي الخمور والمخدرات بالدوار المذكور.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عناصر الدرك الملكي ببرشيد توجهت ليلة أمس الثلاثاء صوب دوار السحابات بجماعة النواصر، من أجل توقيف مشتبه في ترويجه الخمور والمخدرات عبر سيارة خاصة تعود ملكيتها لإحدى وكالات كراء السيارات.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر الدرك الملكي ببرشيد لم تتمكن من توقيف المشتبه فيه، المبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، إذ لاذ بالفرار من منزله، حيت تم حجز كمية من الخمور.

وأوردت مصادر الجريدة أن المشتبه فيه تمكن من معرفة صاحب السيارة التي حلت بها عناصر الدرك الملكي، فتوجه ليلا صوب منزله وبدأ في التهجم عليه وتهديده، رافضا أن يقدم صاحب وكالة كراء السيارات على تقديم عربته للدرك من أجل اعتقاله.

ولَم يستسغ صاحب الوكالة المذكورة الأمر، فأخرج بندقية صيد، وتوجه صوب منزل المشتبه فيه، حيث أطلق رصاصتين، أصابته إحداهما على مستوى القدم، فيما أصابت الأخرى شقيقه.

وأربك هذا الأمر السلطات بالمنطقة، حيث حلت عناصر الدرك الملكي بالنواصر بالدوار المذكور، خصوصا بعد ظهور مضاعفات على المعتدى عليه، وإلحاح أسرته على نقله صوب المستشفى لتلقي العلاجات الأولية.

وجرى صباح اليوم الأربعاء توقيف صاحب وكالة كراء السيارات، الذي اعتدى على المشتبه في ترويجه الخمور بواسطة سلاح ناري، مع إحالته على التحقيق في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.