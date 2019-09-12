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كُتّاب وآراء
درك غفساي يوقع بمتلبس بحيازة "حبوب الهلوسة"
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، من توقيف شاب (ي. ق)، يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج حبوب الهلوسة في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية.
ووفق ما أورده مصدر هسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، الذي ينحدر من دوار حجر زيامة ضواحي مدينة غفساي ويتردد على مدينة طنجة، بعد نصب كمين له على مستوى محطة سيارات الأجرة بحي الزريقة، حيث أسفرت عملية تفتيشه عن العثور بحوزته على 8 حبات من الأقراص المخدرة و3 علب من لاصق "السلسيون" ونصف لتر من مسكر ماء الحياة (الماحيا).
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بغفساي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.