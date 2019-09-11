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الرئيسية | حوادث | شرطة سطات توقف قاتل امرأة بطعنات سكين

شرطة سطات توقف قاتل امرأة بطعنات سكين

شرطة سطات توقف قاتل امرأة بطعنات سكين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 17:03

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت.

توقيف المشتبه فيه تم على خلفية تعريضه سيدة لطعنات قاتلة على مستوى البطن بالقرب من مسكنها، وذلك إثر خلاف بسيط نشب بعد تنبيه الضحية المشتبه فيه إلى ضرورة وضع القمامة بمكانها المخصص لها بعيدا عن منزلها، وهو الخلاف الذي تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض.

وقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز أداة الجريمة، وهي عبارة عن سلاح أبيض من الحجم المتوسط.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الهربة الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:14
المغرب لا صوت يعلو فوق صوت القتل؛ العفو يا مولانا
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2 - roka الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:21
كنشوف هاد القتل زاد البارح واليوم ، عندك يكون السبب هو ترمضينة عاشوراء ، 3 حوادث قتل في سطات فيومين ، نعوذ بالله من الغضب
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