السجن المؤبد لقاتل شيخ ثمانيني بمدينة العيون

مصطفى البكار

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة العيون، صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق متورطيْن في جريمة قتل شيخ ثمانيني بالمدينة ذاتها نهاية شهر ماي الماضي.

وقضت هيئة الحكم بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، وبثلاثين سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، وأمرت بإصدار مذكرة بحث وطنية بشأن متهم ثالث متابع في القضية نفسها بعد إطلاق سراحه في وقت سابق.

وكانت مدينة العيون قد اهتزت شهر ماي الماضي على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شيخ في عقده الثامن، يدعى لحسن الزروالي، بعد سرقة سيارته والتخلص من جثته بأحد الآبار الواقعة على بعد 84 كلم شرق المدينة.