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الرئيسية | حوادث | السجن المؤبد لقاتل شيخ ثمانيني بمدينة العيون

السجن المؤبد لقاتل شيخ ثمانيني بمدينة العيون

السجن المؤبد لقاتل شيخ ثمانيني بمدينة العيون
مصطفى البكار
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:08

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة العيون، صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق متورطيْن في جريمة قتل شيخ ثمانيني بالمدينة ذاتها نهاية شهر ماي الماضي.

وقضت هيئة الحكم بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، وبثلاثين سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، وأمرت بإصدار مذكرة بحث وطنية بشأن متهم ثالث متابع في القضية نفسها بعد إطلاق سراحه في وقت سابق.

وكانت مدينة العيون قد اهتزت شهر ماي الماضي على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شيخ في عقده الثامن، يدعى لحسن الزروالي، بعد سرقة سيارته والتخلص من جثته بأحد الآبار الواقعة على بعد 84 كلم شرق المدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خالد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:20
المؤبد. شويا يجيع عفو المحدد . وينقصلو ميكمل حتا عشر سنوات..... ارواح ناس لعبت عندكوم. خلي يموت... ويطاحنو بينتهوم.
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6
2 - اعدامهم احسن من المؤبد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:27
اعدامهم احسن من المؤبد. كيف لبشر ان يقتل بشرا مثله فب ارذل العمر. كان بامكانهم سرقته دون قتله. ماكان ليقاومهم. الاعدام لهؤلا ء الوحوش
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8
3 - salah35 الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 19:42
هولاء السفلة غدروا الشيخ الثمانيني في عز شهر رمضان المبارك, ثم قتلوه وألقوا جثته في بئر سحيق بعمق حوالي 45 مترا, وكل هذا لا لشئ سوى الاستيلاء على سيارته لاندروفير المهترئة.
يجب إنزال عقوبة الإعدام بهولاء القتلة, والخطأ الذي وقعت فيه هيأة المحكمة هي إطلاق سراح صاحب ورشة الصباغة الذي قام بطلاء السيارة بلون آخر, وهو يعلم بالجريمة, والآن يحررون مذكرة بحث في حقه
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