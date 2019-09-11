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الرئيسية | حوادث | سيارة مجنونة تخطف حياة تلميذ قاصر في تطوان

سيارة مجنونة تخطف حياة تلميذ قاصر في تطوان

سيارة مجنونة تخطف حياة تلميذ قاصر في تطوان
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:30

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأربعاء، بمنطقة الملاليين الواقعة بالطريق الرابط بين تطوان والمضيق، بعدما صدمته سيارة نفعية بممر الراجلين.

مصادر متطابقة أفادت بأن التلميذ يبلغ أربع عشرة سنة، ويتابع دراسته بالسنة الثانية بإعدادية عبد الرحيم بوعبيد، مضيفة أن سيارة صدمته أثناء عبوره ممر الراجلين نتيجة السرعة المفرطة وعدم احترام حق الأسبقية.

المصادر ذاتها أضافت أن الضحية نقل على متن سيارة إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إليه.

وقد باشرت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على حيثياتها وملابساتها، وترتيب الآثار القانونية.

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