مصالح درك "أولاد سعيد" تفكك عصابة "فراقشية"

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد، الأربعاء، أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للنظر في المنسوب إليهم، وتحرير مذكرة بحث وطنية في حق اثنين آخرين، للاشتباه فيهم بتكوين عصابة إجرامية مختصة بسرقة المواشي وشراء وإخفاء أشياء متحصل عليها من عملية سرقة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن أحد مربي الماشية بدوار زواغة بمنطقة أولاد سعيد إقليم سطات تقدّم بشكاية إلى مركز الدرك بأولاد سعيد يكشف فيها تعرّض بقرتيه للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين في ظروف غامضة، بعد تكسير أقفال باب الحظيرة.

وبناء على شكاية المعني بالأمر، باشرت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد أبحاثها وتحرياتها، حيث توصّلت بمعلومات تفيد بأن شخصين غريبين عن السوق بطيط مليل نواحي الدار البيضاء باعا بقرتين بثمن زهيد لشخصين آخرين، واستمرت الأبحاث إلى أن تمّ الاهتداء إليهما دون العثور على البقرتين في بداية الأمر.

وبعد محاصرة المشتريين من قبل محققي الدرك، اعترفا بتصريف البقرتين لشخصين آخرين بمنطقة أولاد فرج نواحي عاصمة دكالة، حيث انتقلت فرقة دركية إلى المنطقة وتمكّنت من العثور على البقرتين، وتوقيف المشتبه فيهم الأربعة ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع تحرير مذكرة بحث وطنية في حق اثنين آخرين بعد تحديد هويتهما، وتسليم البقرتين لصاحبهما بعد تعرّفه عليهما.