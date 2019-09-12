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كُتّاب وآراء
سرقة مكتبة تحت التهديد بالسيوف توقف ثلاثينيا
تمكنت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بتكيوين، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة الدراركة، وذلك على خلفية البحث المكثف الذي تمت مباشرته في قضية تتعلق بالسرقة من داخل محل تجاري (مكتبة) تحت التهديد بالسلاح الأبيض، تمّ تسجيلها في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية السرقة التي شهدها حي "الزيتون" بمدينة تيكوين، نواحي أكادير، قد طالت مبلغا ماليا ودراجة نارية في ملكية أحد مستخدمي المحل التجاري المذكور، وهي القضية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين بعد تحديد هويتهم بشكل كامل.