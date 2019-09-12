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الرئيسية | حوادث | سرقة مكتبة تحت التهديد بالسيوف توقف ثلاثينيا

سرقة مكتبة تحت التهديد بالسيوف توقف ثلاثينيا

سرقة مكتبة تحت التهديد بالسيوف توقف ثلاثينيا
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 12 شتنبر 2019 - 11:21

تمكنت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بتكيوين، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة الدراركة، وذلك على خلفية البحث المكثف الذي تمت مباشرته في قضية تتعلق بالسرقة من داخل محل تجاري (مكتبة) تحت التهديد بالسلاح الأبيض، تمّ تسجيلها في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية السرقة التي شهدها حي "الزيتون" بمدينة تيكوين، نواحي أكادير، قد طالت مبلغا ماليا ودراجة نارية في ملكية أحد مستخدمي المحل التجاري المذكور، وهي القضية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين بعد تحديد هويتهم بشكل كامل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطن الخميس 12 شتنبر 2019 - 11:38
لقد قلتها في تعليق سابق ان بعد الحملة ضد الكريساج في اكادير عادت حليمة لعادتها القديمة و المجرمين المشرملين الجراتيم يتربصون امام المكتبات لعلمهم ان جميع الزبائن يتوفرون على مبالغ مالية (وفروها إما بالاقتراض او حرموا نفسهم ليشتروا كتبا لابنائهم) . لقد هرمنا بالمطالبة بتشديد العقوبات مع الاعمال الشاقة لهؤلاء الحيوانات التي حتى الحيوانات تتبرأ منهم.
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13
2 - Adam الخميس 12 شتنبر 2019 - 11:50
من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. مما يدل على تواطؤ المخزن مع المجرمين.
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9
3 - مواطن الخميس 12 شتنبر 2019 - 11:52
العقوبة المشددة يجب أن لا تقل عن 20 سنة دون الاستجابة من العفو
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8
4 - Tarik الخميس 12 شتنبر 2019 - 12:05
أنا من ساكنة حي الزيتون ،أصبحت أتخلف عن صلاة العشاء والصبح بسبب اللافلات الامني بهذا الحي، أصحاب الدراجات يصولون ويجولون بدون رقيب ،السيبة السيبة
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8
5 - الوجدي01 الخميس 12 شتنبر 2019 - 12:06
يا الإخوان هناك خطأ فادح نرتكبه ...نحن نصور تلك المشاهد الخطيرة التي تجري ببلدنا ...ونطلب من السلطات أن تتخذ الإجراءات لردع المجرمين ولكن لا حياة لمن تنادي ...لماذا لأننا ننشر تلك الفيديوهات بلغتنا الدارجة ...وهذا موجه فقط للشعب المغربي والناطق بتلك اللهجة ...إن أردنا أن تتخذ السلطة التدابير اللازمة يجب على من يتقن اللغات الحية الأخرى أن ينشرها بلغة أخرى ...إسبانية إنجليزية و فرنسية ليكون الخبر عالميا ويصل الدول الغربية وهذا من شأنه أن يحرج السلطات وبالتالي تتخذ إجراءت صارمة ...هم لا يحركون ساكنا ما دام الخبر لا يعبر البحر ...هناك من سوف يقول سوف نفضح بلدنا ...اقول له لا ...هذا هو الإجراء الذي يجعل الحكمومة تتحرك ...ان تخرج بقرارات قوية تدعم الحكم بالمؤبد والإعدام وعدم العفو ...مشكلتنا هو أن القاتل يحكم عليه ب 5 إلى عشرة سنوات والسجن أصبح كمكان للترفيه ...إذن مشكلنا هو في القضاء والسجن ....أتمنى أن ينشر تعهليقي وأن يتم فهد قصدي والله الموفق ....المغرب سائر في طريق مدمرة .. ليس فقط المواطن البسيط من سوف يتأذى بل حتى السلطة في أعلى الهرم إذا لم يتم أخذ التدابير اللازمة ...انشري رجاء
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5
6 - youssefb الخميس 12 شتنبر 2019 - 12:09
لماذا لا تعدم الدولة هاته الميكروبات وبكل طيب خاطر وهي مشكورة على ذلك مع العلم ان هذا مطلب الشعب كله،مالذي سينتقذ هذا الاجراء الذي هو غاية الشعب ومبتغاه،ماذا تستفيذ الدولة من حبسهم وإيوائهم واطعامهم كالخنازير،اليس الاعدام حل فعال لهؤلاء أشباه الرجال؟.
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