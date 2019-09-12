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الرئيسية | حوادث | حادث مروري ينهي حياة سبعيني في أولاد سعيد

حادث مروري ينهي حياة سبعيني في أولاد سعيد

حادث مروري ينهي حياة سبعيني في أولاد سعيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 23:35

لقي رجل سبعيني حتفه، اليوم الأربعاء، بعد تعرّضه لحادث مروري على مستوى الطريق الجهوية رقم 316 في النفوذ الترابي لجماعة أولاد سعيد نواحي سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، المزداد سنة 1947 بدوار الشرفا أولاد عثو أولاد سعيد، الذي كان يشغل فلاحا، وهو متزوج، عثر عليه في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء جثة هامدة تحمل جروحا خطيرة على مستوى الوجه، إلى جانب دراجته النارية، التي كان يقودها على مستوى الطريق الجهوية 316 متوجّها نحو مسقط رأسه بأولاد سعيد.

وانتقلت إلى عين المكان عناصر تابعة للمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية، وتمت معاينة جثة الهالك ودراجته النارية، وجمع كل المعطيات الأولية المساعدة في البحث لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لتحديد سبب الوفاة.

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