السرقة والمخدرات تورّطان ثلاثة أشخاص بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بعاصمة الشاوية، بعد الاستماع إليهم تمهيديا، للنظر في التّهم المنسوبة إليهم، وذلك للاشتباه فيهم بتورّطهم في أفعال إجرامية مختلفة تتعلق بالسرقة وترويج المخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن فرقة الاستعلام الجنائي والبحث التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص مبحوث عنهم بموجب مذكرات وطنية صادرة في حقهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية، في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز كمية من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم.