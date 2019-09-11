انتحار مريض نفسي يهز مستشفى ابن ماجة بتازة

رشيد الكويرتي من فاس

وضع شاب يعاني من اضطرابات نفسية، في ظروف غامضة، حدًّا لحياته، الأربعاء، داخل غرفته بجناح الأمراض العقلية والنفسية التابع للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالك، البالغ من العمر حوالي 21 سنة والمنحدر من دوار تاكركار التابع لجماعة كاف الغار بإقليم تازة، نقل، يوم الأحد المنصرم، من مسقط رأسه إلى مستشفى ابن باجة بعد تدهور حالته الصحية بشكل حاد.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأطر العاملة بالمرفق الصحي سالف الذكر تفاجؤوا، خلال قيامهم بزيارة تفقدية روتينية للمريض المذكور، بشنق نفسه بالاستعانة بقطعة قماش خاصة بغطاء السرير الذي كان يرقد فيه، بعد أن ربطها بشباك نافذة توجد أعلى غرفته التي كان ينزل فيها بشكل انفرادي.

وبينما فتحت المصالح الأمنية لتازة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.