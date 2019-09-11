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الرئيسية | حوادث | إيقاف زوجين ينقلان شحنة "إكستازي" بمدخل فاس

إيقاف زوجين ينقلان شحنة "إكستازي" بمدخل فاس

إيقاف زوجين ينقلان شحنة "إكستازي" بمدخل فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 22:05

أفادت ولاية أمن فاس، اليوم الأربعاء، بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف زوجين، يبلغان من العمر 35 و42 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما، وفق أورده مصدر هسبريس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 903 من أقراص إكستازي ومبلغ 930 درهما يشتبه في كونه محصل من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إخضاع الزوجين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات حيازتهما لهذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما في هذه القضية التي أوضح المصدر ذاته أنها تأتي تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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