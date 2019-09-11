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الرئيسية | حوادث | ترويج واستهلاك "الشيرا" يورط 3 أشخاص بآيت ميلك‬

ترويج واستهلاك "الشيرا" يورط 3 أشخاص بآيت ميلك‬

ترويج واستهلاك "الشيرا" يورط 3 أشخاص بآيت ميلك‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 22:21

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم، من إيقاف ثلاثة أشخاص بمركز الجماعة الترابية آيت ميلك، أحدهما يتحدّر من منطقة سيدي عبد الله البوشاري، فيما الآخران من آيت ميلك، لحيازة واستهلاك مخدر الشيرا.

وأسفرت عملية تفتيش الموقوفين عن حجز كمية وُصفت بالمهمة من الشيرا، إلى جانب مبالغ مالية متحصّل عليها من عائدات عملية الترويج، بالإضافة إلى لفائف من أوراق التبغ محشوة بالمخدر ذاته.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، جرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار مسطرة البحث التمهيدي، قبل عرضهم على أنظار القضاء بتهم حيازة وترويج واستهلاك الممنوعات.

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