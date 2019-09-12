70 مذكرة بحث تجر أشخاصا إلى القضاء بوادي زم

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر من الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم، بإقليم خريبكة، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات، وتتكون من 5 أفراد، اثنان منهم شكّلا مواضيع مجموعة من مذكرات البحث الصادرة عن الدرك الملكي والأمن الوطني.

وأوضحت مصادر الجريدة أن كمينا محكما نصبته عناصر من الدرك الملكي، تحت إشراف قائد سرية وادي زم وبتتبع مباشر من القائد الجهوي للدرك الملكي بخريبكة؛ وهو ما أسفر عن إيقاف شخصين كانا يتزعمان العصابة الإجرامية، وسبق أن صدرت في حقّهما أزيد من 70 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية ذاتها تكللت بإيقاف 3 أشخاص آخرين كانوا يقدّمون المساعدة لمتزعّمي العصابة؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها عن ضبط ما تبقى من عملية بيع المخدرات، والتي قُدّرت بـ3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا و20 كيلوغراما موزّعة بين الكِيفْ وطابا.

وجرى وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهم إلى العدالة ومتابعتهم بتهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والحيازة والاتجار في المخدرات.