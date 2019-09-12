24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:05
|13:29
|16:56
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حقوقيون يستشعرون "خطر الردة" ويرفضون "انتهاك سيادة القانون"
- استعدادات مولودية وجدة
- العثماني يتوقع زيادة الفيضانات ويعد بنقل بنايات قريبة من الوديان
- قانون تغريم مرتدي "البيجامة" يثير جدلا بالكويت
- "الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى
تنامي إفلاس مقاولات صغرى ومتوسطة يقلق مهنيين في البيضاء (5.00)
هكذا تمنح "وكالة إشهار" إعلانات مجانية خارج الأحكام التجارية (5.00)
المغرب يُقبل على تعميم التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية (5.00)
- الحكومة تنفي اتخاذ قرار التصويت الإجباري في "انتخابات 2021" - (69)
- ثلاث سنوات سجنا لمخرّب "حافلة ألسَا" في تمارة - (60)
- المراحيض العمومية بالبيضاء .. بؤر تحرج الساكنة وتُغضب السيّاح - (58)
- "الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى - (57)
- بوعلي: جهات أفشلت التّعريب .. وحمودي يوزّع "صكوك العلمية" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
70 مذكرة بحث تجر أشخاصا إلى القضاء بوادي زم
تمكنت عناصر من الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم، بإقليم خريبكة، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات، وتتكون من 5 أفراد، اثنان منهم شكّلا مواضيع مجموعة من مذكرات البحث الصادرة عن الدرك الملكي والأمن الوطني.
وأوضحت مصادر الجريدة أن كمينا محكما نصبته عناصر من الدرك الملكي، تحت إشراف قائد سرية وادي زم وبتتبع مباشر من القائد الجهوي للدرك الملكي بخريبكة؛ وهو ما أسفر عن إيقاف شخصين كانا يتزعمان العصابة الإجرامية، وسبق أن صدرت في حقّهما أزيد من 70 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية ذاتها تكللت بإيقاف 3 أشخاص آخرين كانوا يقدّمون المساعدة لمتزعّمي العصابة؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها عن ضبط ما تبقى من عملية بيع المخدرات، والتي قُدّرت بـ3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا و20 كيلوغراما موزّعة بين الكِيفْ وطابا.
وجرى وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهم إلى العدالة ومتابعتهم بتهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والحيازة والاتجار في المخدرات.