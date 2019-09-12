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تماس كهربائي يتسبب في حريق بمستشفى الناظور
الخميس 12 شتنبر 2019 - 14:10
شب حريق في أحد أجنحة المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، في حين تعرضت عدة معدات للإتلاف.
وأورد مصدر لهسبريس أن التحقيقات الأولية بينت أن الحريق شب بفعل تماس كهربائي، سببه أحد أجهزة التعقيم بمصلحة الحروق والجراحة التقويمية والتجميلية، مضيفا أنه تم إخلاء الجناح في الحين من طرف مسؤولي المشفى.
واستنفر الحادث مصالح الشرطة بالمدينة، التي انتقلت إلى المكان، حيث باشرت تحقيقاتها في الواقعة بتعليمات من النيابة العامة.