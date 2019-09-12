ثلاث سنوات سجنا لمخرّب "حافلة ألسَا" بتمارة

هسبريس من الرباط

حكمت المحكمة الابتدائية بتمارة بثلاث سنوات سجنا في حق شخص خرّب حافلة ضمن الأسطول الجديد لشركة الحافلات "ألسَا".

ونقل عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، الخبر مُعنْونا إيّاه بـ"إلى من يخربون الحافلات .. السِّجن ينتظركم"، مضيفا أنّ ابتدائية تمارة حكمت على المتهم، بعدما تمكّنت السلطات الأمنية بمدينة سلا من توقيفه، بناء على ما وثّقته الكاميرات المثبتة في الحافلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ حافلات "ألسَا" الإسبانية عرفت بعض حالات التّخريب، بعدما شغّلت أسطولها رسميا يوم 21 من شهر غشت الماضي، وكان آخرها ما نقلته هسبريس حول رشق أطفالٍ يحتفلون بـ"عاشوراء" إحدى حافلات نقل "ALSA" في سلا بالحجارة، ما أدّى إلى تخريب نوافذها.