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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل شاب تهز "ويسلان" ضواحي مكناس

جريمة قتل شاب تهز "ويسلان" ضواحي مكناس

جريمة قتل شاب تهز "ويسلان" ضواحي مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 12 شتنبر 2019 - 21:45

لفظ شاب (م.ص) أنفاسه الأخيرة، ليلة أمس الأربعاء، داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس، متأثرا بإصابته البليغة الناجمة عن تعرضه لضربة سكين على مستوى الصدر على يد شاب آخر؛ وذلك قرب مدرسة المهدي بني تومرت الكائنة بتجزئة الأمل ببلدية ويسلان.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك، المزداد بتاريخ 1991، كان يعيش حياة العزلة نظرا لمعاناته من اضطرابات نفسية، مبرزة أن المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة جار للضحية، ولاذ بالفرار فور اقترافه جرمه إلى وجهة غير معلومة.

هذا وفتحت المصالح الأمنية لمفوضية ويسلان تحقيقا حول ملابسات وقوع هذه الجريمة؛ فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

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