قاصر ينهي حياته شنقا بواسطة حبل في شفشاون

جمال سماحي من تطوان

أقدم قاصر على الانتحار شنقا بواسطة حبل، أمس الخميس بدوار دار ميمون، التابع للنفوذ الترابي لجماعة بني بوزرة، مركز بو احمد، بشفشاون، لترتفع نسبة الانتحار بالإقليم إلى ثمان وعشرين حالة منذ بداية السنة الجارية.

مصادر محلية أفادت بأن الهالك، الذي أتم ربيعه الرابع عشر، عثر عليه معلقا بواسطة حبل موصول بشجرة بجانب منزل أسرته، مضيفة أنه كان من بين أحسن حفظة القرآن، وكان يتابع دراسته بالسنة الأولى إعدادي ببو أحمد.

المصادر ذات أضافت أن السلطات المحلية حلت بمكان الواقعة، بمعية عناصر الدرك الملكي، لإجراء المعاينة الأولية ومباشرة تحقيق في ظروف وحيثيات الحادث، فيما نقلت جثة القاصر إلى مستودع الأموات بمستشفى الإقليم.