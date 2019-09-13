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كُتّاب وآراء
يقظة الأمن تحبط تهريب "الحسون" قرب ميدلت
علمت هسبريس من مصادر أمنية بتونفيت، إقليم ميدلت، أن السلطات المحلية أحبطت، عملية تهريب طائر "الحسون"، مع توقيف المشتبه فيهم.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح خص به هسبريس، أن "العملية التي تمت في إطار دورية مشتركة بين عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأفراد المياه والغابات، على الساعة 10:30 صباحا، تُوجت بتوقيف الأشخاص الثلاثة على متن سيارة بمحمية تعرعارت بالأطلس الكبير الشرقي، بعد إخبارية من ذوي النيات الحسنة بوجود غرباء عن المنطقة وبحوزتهم طيور ممنوع صيدها، سُلمت في ما بعد لإدارة المياه والغابات التي ستعيدها بدورها إلى المحمية".
وقد وضع المشتبه بهم، حسب المصدر عينه، تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، إلى حين الانتهاء من البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين في حقهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
لا حول ولا قوة الا بالله
الناس كتحافظ على بلادها وناس غي كتخرب
-
* توقيف مهربي القرقوبي عبر مدن وقری ومداشر المملكۃ.
*توقيف مروجي الخمور والماحيا وووووو
*توقيف باءعي وصانعي سيوف جهنم التي تتجول باحياء مدننا المهمشۃ (لا ولم يسبق ان سمعتم بصاحب سيف يعتدي علی شخص بحي الرياض في الرباط اما حي الحاريك الذي لا يبع عن حي الرياض الا نكيلومتر واحد فالسيوف والمخدرات تتجول في ليل نهار و لا نری رجال الامن الا اذا سال الدم)
توقيف مروجي المواد الغذاءيۃ الفاسدۃ.
توقيف مستغلي الاطفال في التسول (المنتشرون بكل مكان وكان الاطفال اصغر من طاءر الحسون)
يكمنكم الزيادۃ حتی تعرف يقظۃ الامن ان هناك اشياء واشخاص كثيرون يجب التدخل في شاءنها وحينذاك لن يكون احد في حاجۃ لاصطياد طاءر الحسون او غيره من الطيور.
ملحوظة : اطالب بسنة سجنا عن كل طائر حسون .
السلام عليكم .