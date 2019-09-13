يقظة الأمن تحبط تهريب "الحسون" قرب ميدلت

ياسين أوشن

علمت هسبريس من مصادر أمنية بتونفيت، إقليم ميدلت، أن السلطات المحلية أحبطت، عملية تهريب طائر "الحسون"، مع توقيف المشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح خص به هسبريس، أن "العملية التي تمت في إطار دورية مشتركة بين عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأفراد المياه والغابات، على الساعة 10:30 صباحا، تُوجت بتوقيف الأشخاص الثلاثة على متن سيارة بمحمية تعرعارت بالأطلس الكبير الشرقي، بعد إخبارية من ذوي النيات الحسنة بوجود غرباء عن المنطقة وبحوزتهم طيور ممنوع صيدها، سُلمت في ما بعد لإدارة المياه والغابات التي ستعيدها بدورها إلى المحمية".

وقد وضع المشتبه بهم، حسب المصدر عينه، تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، إلى حين الانتهاء من البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين في حقهم.