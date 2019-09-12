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الرئيسية | حوادث | قاصر يتورط في هتك عرض أطفال بدون عنف

قاصر يتورط في هتك عرض أطفال بدون عنف

قاصر يتورط في هتك عرض أطفال بدون عنف
هسبريس من الرباط
الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:05

أحالت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء على النيابة العامة المختصة قاصرا، يبلغ من العمر 14 سنة، للاشتباه في تورطه في هتك عرض أطفال قاصرين بدون عنف.

وجرى توقيف المشتبه فيه القاصر على خلفية نتائج البحث القضائي الذي أعقب توصل مصالح الأمن بشكاية من قبل أربعة ضحايا قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 06 و08 سنوات، الذين أكدوا تعرضهم لهتك العرض من قبل المعني بالأمر مرات عدة بدون استعمال العنف.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي بحضور ولي أمره وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة، كما تم إخضاع الضحايا لخبرة طبية أكدت انتفاء علامات بارزة للعنف أو الاعتداء الجسدي.

يذكر أن أحد المنابر الإعلامية كان قد تناول هذه القضية، لكنه أورد أن المشتبه فيه متورط في قضية اغتصاب جماعي، وهي المعطيات التي دحضها البحث المنجز في القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالحق الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:33
أفضل عمل تطوعي ممكن أن يقدمه الشعب المغربي للوطن حاليا هو تربية أبنائهم تربية حسنة
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