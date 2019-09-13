حبس نافذ وغرامة لمروج مخدرات بسيدي إفني

مصطفى البكار

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، أمس الخميس، شابَّا في عقده الثالث بالحبس والغرامة على خلفية تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والإتجار بها.

وقضَت هيئة الحكم في حق المتهم المُتحدر من إقليم سيدي إفني بثلاث سنوات حبسا نافذا، سيقضيها في سجن بوصنصار، وغرامة مالية قدرُها عشرون ألف درهم.

وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمنطقة أمن سيدي إفني قد تمكَّنت، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية متلبس بحيازة كمية من مخدر الشيرا معدة للترويج ومبلغ مالي متحصل من هذه الأنشطة الممنوعة.