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كُتّاب وآراء
البحرية الإسبانية توقف 12 مغربيا في ساحل سبتة
اعترض الحرس المدني الإسباني، اليوم الخميس، قاربا على متنه 12 مرشحا للهجرة غير النظامية، يحملون الجنسية المغربية، وتم تسليمهم لعناصر الشرطة الوطنية بسبتة المحتلة، في انتظار ترتيب إجراءات إعادتهم إلى المغرب.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة المحلية "الفارو دي سيوتا"، فإن القارب كان على متنه 12 شابا مغربيا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، وقد تم توقيفهم وإعادتهم إلى ميناء الثغر المحتل، حيث جرى فحص حالتهم الصحية من طرف عناصر الصليب الأحمر، قبل ترتيب إجراءات تسليمهم إلى السلطات المغربية بباب سبتة.
ووفق المصدر ذاته، فإن القارب انطلق في أولى ساعات صباح اليوم من شاطئ "كالا موكارو" بسبتة، في محاولة للعبور نحو الضفة الأخرى، قبل أن تعترضه دورية بحرية للحرس المدني بعد رصده في عرض البحر.