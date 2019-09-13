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كُتّاب وآراء
الاتجار بالمخدرات يطوق مستشارا و"القط" في وزان
أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة وزان شخصين، أحدهما مستشار جماعي بالجماعة الترابية بريكشة والآخر معروف بالاتجار بالمخدرات، بعدما جرى ضبطهما متلبسين بحيازة مبالغ مالية مهمة تقارب 30 مليون سنتيم على متن سيارة خفيفة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن العملية جاءت بناء على معلومات بعزم المعنييْن بالأمر شراء كمية من المخدرات، لتقوم المصالح الأمنية بنصب كمين كلل بتوقيف المستشار الجماعي وشريكه الذي ينحدر من منطقة السطيحات بإقليم شفشاون، والذي يلقب بـ"القط".
وأضافت المصادر ذاتها أن شريكين اثنين آخرين لهما تمكنا من الفرار، وأن البحث ما يزال جاريا لتوقيفهما، موردة أنه تم إصدار مذكرة بحث في حقهما.
وقد وضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف وملابسات الواقعة.