الغموض يلف انتحار "عصيدة" شنقا في مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

عُثر، مغرب أمس الخميس، على شاب، يبلغ من العمر 28 سنة، جثة هامدة بعد أن وضع حدا لحياته، في ظروف غامضة، بشنق نفسه بشجرة زيتون كائنة بمكان خلاء محاذ لحي سيدي بابا وسط مدينة مكناس.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالك (ع. د)، الذي ينحدر من حي سيدي بابا والملقب بـ"عصيدة"، استغل خلو المنطقة المعروفة بجنان باب الحمراء من المارة لينهي بها حياته، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية هرعت إلى عين المكان، حيث عاينت جثة الهالك وفتحت تحقيقا حول ملابسات الانتحار.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الضحية قد شنق نفسه بسبب معاناته في الآونة الأخيرة من اضطرابات نفسية حادة، مرجعة ذلك إلى وضعيته الاجتماعية الهشة وغير المستقرة.

وقد نُقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة.