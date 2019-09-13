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الرئيسية | حوادث | عدد قتلى "حافلة الرشيدية" يرتفع إلى 24 شخصا

عدد قتلى "حافلة الرشيدية" يرتفع إلى 24 شخصا

عدد قتلى "حافلة الرشيدية" يرتفع إلى 24 شخصا
محمد ايت حساين
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 10:51

أعلنت سلطات ولاية درعة تافيلالت أن عدد قتلى حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بوادي الدرمشان، الأحد الماضي بجماعة الخنك في إقليم الرشيدية، صبيحة الأحد الماضي، قد ارتفع من 19 إلى 24 بعدما عثرت فرق الإنقاذ على خمس جثث أخرى، اليوم الجمعة، بمياه سد الحسن الداخل.

ومازالت فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين آخرين محتملين، بعدما تم العثور على 24 جثة وإنقاذ 30 شخصا، رغم أن مساعد سائق الحافلة أكد في تصريح لأحد المنابر الإعلامية أن الحافلة كان على متنها 49 شخصا بالإضافة إلى السائق ومساعده.

وعن هذه الحصيلة الجديدة التي تجاوزت الرقم المصرح به من طرف مساعد الحافلة، قال مصدر مسؤول: "هناك احتمال أن الحافلة كانت تقل عددا كبيرا من المواطنين وتجاوزت العدد المسموح به قانونيا"، مشيرا إلى أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع"، وفق تعبيره.

وكان كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والجنرال دوركوردارمي قائد جهاز الدرك الملكي، قد حلوا بمكان انقلاب الحافلة، حيث وقفوا على عملية البحث عن المفقودين التي تباشرها فرق الإنقاذ، وقاموا أيضا بزيارة تفقدية للمصابين الذين يتابعون العلاجات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - bomor الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:06
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3
2 - kamal الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:09
لا حول ولا قوة إلا بالله.إن لله وإن إليه راجعون.فاجعة بمعنى الكلمة.الإعلام المغربي صافي نسا كولشي بحال إلى ماوقع والو.
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3
3 - مهاجر الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:15
الله يرحم الجميع،هنا في جنوب إسبانيا عواصف استمرت يومين،يتم إعلام الناس بالمكبرات المعلقة على سيارات الشرطة لكي يفرغوا الأحياء القريبة من الوديان،في منطقة وصل فيها التساقطات 245 مل في الساعة، التلفزة تتكلم عن الطوفان،أمواج الوديان تصل إلى أربع أمتار،،الدراسة والعمل متوقف مشاهد مهولة،ومواقف بطولية لرجال الشرطة الجيش والمطافئ ينقدون الناس وقت العاصفة ليس بعد مرور 2 أسابيع، عدد القتلى 3.
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4
4 - يوسف الذكالي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:17
السلام عليكم ورحمة الله. جمعة مباركة.
لقد صح شكوكنا كنا نظن بأن العدد يفوق ما هو مصرح به.وبالتالي من المسؤول عن هذه الفاجعة؟
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