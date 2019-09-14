24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوضع الحقوقي في المغرب
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟
- يقظة الأمن تحبط تهريب "الحسون" قرب ميدلت
- واجبهتاهُ..
- هيئة حقوقية تدين "تهميش الحرفيِّين" في طانطان
- الجيش المغربي يقتني صواريخ وقنابل متطورة بقيمة مليار دولار - (132)
- "سيارات داعش" تنشر الفوضى وتفزع السكان في أحياء العاصمة - (65)
- غلاء التعامل التشاركي يعيق التمويلات العقارية الإسلامية في المملكة - (62)
- ساركوزي: المغرب محور الاستقرار .. وتطور أوروبا رهين بالمملكة - (58)
- لائحة الوزراء المُغادرين لم تُحسَم .. العثماني ينتظر توجيهات الملك - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أصيلة .. أمنيون يطاردون مقترفا لجريمة قتل عمد
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة أصيلة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف المشتبه فيه المتورط في قضية القتل العمد، بواسطة السلاح الأبيض، التي كان ضحيتها شخص يبلغ من العمر 40 سنة.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد عاينت جثة الهالك بشرفة أحد المقاهي، وهي تحمل آثارا بارزة للعنف بواسطة أداة حادة، ارتكبها بائع مواشي يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك بسبب خلافات قديمة بين أفراد عائلتي الطرفين اللتين تقطنان بدوار الرهونة بدائرة سيدي اليمني بضواحي أصيلة، وفق المديرية العامة للأمن الوطني.
وتتواصل الأبحاث والتحريات بتنسيق وثيق بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لتحديد خلفيات ارتكاب الظنين لهذه الأفعال الإجرامية، علما أن سيارته الشخصية التي استعملها للهرب من مسرح الجريمة تم حجزها لفائدة البحث.