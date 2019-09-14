أصيلة .. أمنيون يطاردون مقترفا لجريمة قتل عمد

هسبريس من الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة أصيلة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف المشتبه فيه المتورط في قضية القتل العمد، بواسطة السلاح الأبيض، التي كان ضحيتها شخص يبلغ من العمر 40 سنة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد عاينت جثة الهالك بشرفة أحد المقاهي، وهي تحمل آثارا بارزة للعنف بواسطة أداة حادة، ارتكبها بائع مواشي يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك بسبب خلافات قديمة بين أفراد عائلتي الطرفين اللتين تقطنان بدوار الرهونة بدائرة سيدي اليمني بضواحي أصيلة، وفق المديرية العامة للأمن الوطني.

وتتواصل الأبحاث والتحريات بتنسيق وثيق بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لتحديد خلفيات ارتكاب الظنين لهذه الأفعال الإجرامية، علما أن سيارته الشخصية التي استعملها للهرب من مسرح الجريمة تم حجزها لفائدة البحث.