وفاة شخص خاضع للحراسة النظرية بمدينة الجديدة

هسبريس من الرباط

توفي شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي، اليوم الجمعة، بالمستشفى الإقليمي في مدينة الجديدة.

وكانت مصالح الشرطة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أوقفت المعني بالأمر زوال أمس الخميس بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، بناء على إشعار هاتفي على خط النجدة 19، بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها داخل هذه المؤسسة الاستشفائية.

المصدر نفسه ذكر أن الموقوف تم إيداعه الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، وذلك قبل أن تنتابه أزمة صحية طارئة ويتم نقله إلى المستشفى؛ حيث وافته المنية بقسم العناية المركزة.

المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، حيث تم تحصيل تقرير الطبيب المداوم الذي أشار إلى أن الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية، بينما تم إيداع جثة الهالك بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، وذلك لتحديد أسباب الوفاة بدقة.