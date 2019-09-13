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الرئيسية | حوادث | غرق أربعيني وسط حوض مائي في آيت اعميرة

غرق أربعيني وسط حوض مائي في آيت اعميرة

غرق أربعيني وسط حوض مائي في آيت اعميرة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 23:25

لقي شخص، من مواليد سنة 1973، مصرعه اليوم غرقا وسط حوض مائي للري بضيعة فلاحية في دوار "الزْمْل"، التابعة للجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وانتقلت مصالح السلطة المحلية بالمقاطعة الثانية لباشوية آيت اعميرة وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، إذ جرى انتشال جثة الغريق، الذي كان يشتغل قيد حياته حارسا للضيعة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمّ توجيه جثة الغريق، الذي يتحدّر من ضواحي الخميسات، إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاته.

وفتحت المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية إنزكان، تحقيقا في أسباب وملابسات غرق حارس الضيعة، التي ما زالت مجهولة.

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