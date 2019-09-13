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الرئيسية | حوادث | شاب يعلق حياته في أغصان شجرة قرب سطات

شاب يعلق حياته في أغصان شجرة قرب سطات

شاب يعلق حياته في أغصان شجرة قرب سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 21:18

أفادت مصادر هسبريس بأن النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات أعطت تعليماتها، الجمعة، بإخضاع جثة شابّ، عثر عليها معلّقة بحبل إلى شجرة نواحي سطات، لكشف السبب الحقيقي للوفاة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك "ع، س" المزداد سنة 1981 بأولاد بوزيري والذي كان يقطن بحي مبروكة بمدينة سطات، عثر عليه جثة هامدة معلّقة بشجرة على مستوى دوار الشرفا في النفوذ الترابي لجماعة المزامزة الجنوبية، قيادة المزامزة إقليم سطات.

الحادث استدعى انتقال عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية سطات وممثل عن السلطة المحلية بالمزامزة، حيث جرت معاينة جثة الهالك وتوجيهها في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عبر سيارة نقل الأموات نحو قسم حفظ الجثث، قصد التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف وملابسات الوفاة وطبيعتها.

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