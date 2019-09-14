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الرئيسية | حوادث | حيازة المخدرات تورط 3 أشخاص في مدينة مارتيل

حيازة المخدرات تورط 3 أشخاص في مدينة مارتيل

حيازة المخدرات تورط 3 أشخاص في مدينة مارتيل
جمال سماحي
السبت 14 شتنبر 2019 - 02:25

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن مارتيل، في عملية نوعية، من حجز كمية كبيرة من المخدرات وتوقيف مجموعة من الأشخاص.

العملية جاءت عقب توصل المصالح الأمنية بمعلومات تفيد بحيازة مجموعة من الأشخاص لكمية كبيرة من المخدرات ومحاولة ترويجها، ليتم إعداد خطة محكمة ونصب كمين أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص بالمنطقة المسماة أرض الداكي وحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا بلغت حوالي 250 كيلوغراما على شكل رزم من الحجم الكبير.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بأشخاص ينحدرون من مدن مارتيل، تطوان وأزلا، وتتراوح أعمارهم بين 28 و40 سنة.

وقد أحيل المعنيون الثلاثة والمخدرات المحجوزة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث والكشف عن باقي خيوط العملية، ووضع الموقوفون رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تباشرها مصالح الشرطة بمارتيل بشكل يومي لمحاربة جميع الشوائب الأمنية، خصوصا ترويج المخدرات والاتجار بها.

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