24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قاصر ينهي حياته شنقا بواسطة حبل في شفشاون
- 80 بالمائة من الطلبة لا يناقشون أطروحات الدكتوراه بجامعة الرباط
- الوضع الحقوقي في المغرب
- يقظة الأمن تحبط تهريب "الحسون" قرب ميدلت
- تقرير رسمي يكشف "اختلالات" في سجون المملكة
اتهامات بترويج "بروباغندا إسرائيلية" تلاحق مسلسلا صُور بالمغرب (5.00)
- التصويت الإجباري.. الحكومة تحارب العزوف أم تواجه "المُقاطعين"؟ - (186)
- الجيش المغربي يقتني صواريخ وقنابل متطورة بقيمة مليار دولار - (125)
- "سيارات داعش" تنشر الفوضى وتفزع السكان في أحياء العاصمة - (63)
- الرحلة السوسية الكنارية تستقصي الأصول الأمازيغية للساكنة الأصليّة - (62)
- غلاء التعامل التشاركي يعيق التمويلات العقارية الإسلامية في المملكة - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حيازة المخدرات تورط 3 أشخاص في مدينة مارتيل
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن مارتيل، في عملية نوعية، من حجز كمية كبيرة من المخدرات وتوقيف مجموعة من الأشخاص.
العملية جاءت عقب توصل المصالح الأمنية بمعلومات تفيد بحيازة مجموعة من الأشخاص لكمية كبيرة من المخدرات ومحاولة ترويجها، ليتم إعداد خطة محكمة ونصب كمين أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص بالمنطقة المسماة أرض الداكي وحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا بلغت حوالي 250 كيلوغراما على شكل رزم من الحجم الكبير.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بأشخاص ينحدرون من مدن مارتيل، تطوان وأزلا، وتتراوح أعمارهم بين 28 و40 سنة.
وقد أحيل المعنيون الثلاثة والمخدرات المحجوزة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث والكشف عن باقي خيوط العملية، ووضع الموقوفون رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تباشرها مصالح الشرطة بمارتيل بشكل يومي لمحاربة جميع الشوائب الأمنية، خصوصا ترويج المخدرات والاتجار بها.